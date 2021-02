Just Film hakkab välja andma noore filmitegija stipendiumi

Noorte- ja lastefilmide festival Just Film algatavab stipendiumikonkursi, mille eesmärk on innustada koolinoori katsetama filmi tegemist. Ühe stipendiumi suurus on 500 €.

"Stipendiumi eesmärk on soodustada laste ja noorte seas ise filmi tegemist ning pakkuda neile igakülgset tuge juba varajases nooruses, see on hea võimalus leida üles tulevased eesti filmi talendid," ütles PÖFFi tegevjuht ja konkursi idee algataja Mikk Granström.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada oma filmiidee kavand või stsenaarium. Filmi žanrile ei ole piiranguid, samuti on oodatud õpilaste animatsiooniideed. Filmi pikkus peab olema minimaalselt 1 minut, ülemist piiri ei ole. Filmi tegemisse võib kaasata ka oma sõpru, klassikaaslasi või vanemaid.

Stipendiumi antakse sel aastal välja kolm korda (edaspidi neli korda aastas) ning oma ideega on oodatud osalema kõik õpilased 1. kuni 12. klassini. Saadud stipendiumi võib filmitegijate grupp kasutada oma äranägemise järgi, näiteks tehnika rentimiseks, rekvisiitide hankimiseks, transpordikulude katmiseks ja nii edasi.



Stipendiumi saaja(d) valib välja kolmeliikmeline filmiekspertide grupp, mille kaks liiget on Pimedate Ööde filmfestivali meeskonnast ning igas voorus kaasatakse üks filmiekspert väljastpoolt PÖFFi. Ühes voorus antakse stipendium kuni kolmele projektile. Stipendiumi saajale pakuvad PÖFF ja Just Film vajadusel ka sisulist tuge näiteks stsenaariumi viimistlemiseks, vajaliku tehnika leidmiseks või muu vajaliku projekti ellu viimiseks.



Valminud filmid tulevad näitamisele novembrikuus Just Filmi programmi raames. "Tegu on ainukordse võimalusega noorele filmitegijale pääseda oma filmiga A-kategooria filmifestivalile," ütleb stipendiumikonkursi koordinaator Heleen Sutt. Lisaks on igal stipendiumi saajal võimalus võtta osa Pimedate Ööde filmifestivali raames toimuvatest filmitegijatele suunatud loengutest ja töötubadest, mis annab võimaluse luua kontakte rahvusvaheliste filmitegijatega.