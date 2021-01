Maria Reinupi dokfilm "Elu on vaid üks sõit" jõuab Red Bull TV voogedastusplatvormile

Dokumentaalfilm "Elu on vaid üks sõit" võtab kolme asjaosalise kaudu kokku Simple Sessioni 20-aastase ajaloo. Reed Stark on mainekas BMX-trikirattur Ameerika Ühendriikidest, Euroopa rulatajate paremikku kuuluva Madars Apse karjäär sai alguse just Simple Sessionil ja Risto Kalmre on Simple Sessioni peakorraldaja.

Maria Reinup on Eesti filmirežissöör, kelle esimene lühifilm "Mai" väisas edukalt festivale ja kogus mitmeid auhindu. Viimased viis aastat on Maria töötanud välismaal, viimati Fox Searchlighti eluloofilmi "Tolkien" juures teise üksuse lavastajana. Hetkel arendab Maria oma esimest komöödiasugemetega täispikka mängufilmi koos produtsent Helen Vinogradoviga.

2020. aastal Simple Sessionil esilinastunud ja sügisel Just Filmi programmi kuulunud "Elu on vaid üks sõit" jõuab platvormile Red Bull TV 5. veebruaril.