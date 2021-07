PÖFF ja Just Film avasid noore filmitegija stipendiumikonkursi teise vooru

"Stipendiumi eesmärk on soodustada laste ja noorte seas ise filmi tegemist ning pakkuda neile igakülgset tuge juba varajases nooruses. See on hea võimalus leida üles tulevased eesti filmi talendid," ütles PÖFF-i tegevjuht ja konkursi idee algataja Mikk Granström.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada oma filmiidee stsenaarium. Filmi žanrile ei ole piiranguid, sh on oodatud ka õpilaste animatsiooniideed. Filmi pikkus peab olema minimaalselt üks minut, ülemist piiri ei ole. Filmi tegemisse võib kaasata ka oma sõpru, klassikaaslasi või vanemaid.

Stipendiumi annavad PÖFF ja Just Film sel aastal välja veel kaks korda ning oma ideega on oodatud osalema kõik õpilased 1. kuni 12. klassini. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Just Filmi kodulehel koos oma filmi stsenaariumiga. Ühe stipendiumi suurus on 500 eurot.

Saadud stipendiumi võib filmitegijate grupp kasutada oma äranägemise järgi, näiteks tehnika rentimiseks, rekvisiitide hankimiseks, transpordikulude katmiseks jne. Stsenaariumi kõige peamisem tingimus on, et laps või noor suudab selle ise ellu viia. Stsenaarium ei tohi minna vastuollu Eesti vabariigi põhiseaduse ja riigis kehtivate heade tavadega.

Stipendiumi saaja(d) valib välja mitmeliikmeline filmiekspertide grupp, kelle hulka kuuluvad nii Pimedate Ööde filmifestivali meeskonnaliikmed kui ka filmieksperdid väljastpoolt PÖFF-i. Stipendiumi saajale pakuvad PÖFF ja Just Film vajaduse korral ka sisulist tuge näiteks stsenaariumi viimistlemiseks, vajaliku tehnika leidmiseks või muu vajaliku projekti ellu viimiseks.

Eeldusel, et stipendiumi saajate filmid saavad valmis 1. novembriks, linastuvad need noorte- ja lastefilmide festivali Just Film programmis. Lisaks on igal stipendiumi saajal võimalus võtta osa Pimedate Ööde filmifestivali (filmitööstuse sektsioonis Industry@Tallinn & Baltic Event) raames toimuvatest filmitegijatele suunatud loengutest ja töötubadest, mis annab võimaluse luua kontakte rahvusvaheliste filmitegijatega.

Lisateavet ja taotluste esitamise vormi leiab Just Filmi kodulehelt, juhised ja materjalid stsenaariumi/ideekavandi kirjutamiseks PÖFF-i kodulehelt.