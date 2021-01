Priit Pääsukese noortefilmi "Öölapsed" esilinastus lükkub maisse

Levitaja Katre Valgma kinnitas, et nad otsustasid lükata "Öölaste" esilinastumise maisse, et pakkuda kõikidele filmisõpradele muretut filmielamust. "Mai sai välja valitud ka seetõttu, et see sobib väga hästi kokku filmi stsenaariumiga," tõdes ta ja selgitas, et film räägib nii valikutest, millega on silmitsi gümnaasiumi lõpetajad kui ka sellest, millistesse suhtekeeristesse võivad noored ühe suveöö jooksul sattuda. "Seega on kooliaasta lõpp ja suve algus igati sobiv aeg."

Samuti nentis ta, et olukorras, kus Harjumaa ja Ida-Virumaa kinod on suletud, ei tahtnud nad filmi välja tuua, samuti ei ole nad planeerinud kolida film üle mõnele voogedastusplatvormile. "Soovime, et filmi saaksid näha kõik filmisõbrad üle Eesti ning usume, et "Öölapsed" on film, mida on kõige lõbusam vaadata just suurelt kinoekraanilt koos sõpradega."

"Ennustamine on praegusel ajal üsnagi tänamatu töö, aga loodame väga, et hiliskevadel ei ole ühtegi põhjust filmi esilinastumist veelkord edasi lükata," rõhutas Valgma.

Noortekomöödia "Öölapsed" räägib kolmest õest, kes on jõudnud oma elus murdepunktini. Äsja gümnaasiumi lõpetanud Liis (Grete Konksi) avastab, et planeeritud tulevik poiss-sõbraga ei olegi nii kindel. Vanem õde Karin (Piret Krumm) on esimene pesast lahkunud pääsuke, kes püüab toime tulla tänapäeva seksistlikus ärikeskkonnas. Õdedest noorim, teismeline Jane (Alice Siil) püüab vastu hakata peoloomast sõbranna survele olla keegi, kes ta tegelikult ei ole.

Filmi lavastaja on Priit Pääsuke ("Keti lõpp"), stsenarist Ewert Kiwi, operaator ja kaasstsenarist Mart Raun, kunstnik Kadri Kuusler, kostüümikunstnik Gerly Tinn, helilooja Janek Murd, helirežissöör Harmo Kallaste ning produtsent Marianne Ostrat.