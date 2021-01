Pildid: Postimehe kultuuriveduri pälvis Tiina Lokk ja Pimedate Ööde filmifestival

"Ma olin üliõnnelik, sest oleme PÖFF-iga sellest auhinnast unistanud kümmekond aastat," tunnistas Tiina Lokk. "Alati, kui on tegemist väga konkreetse laureaadi valimisega, mille taga on päris inimesed, praegu Postimehe kultuuriajakirjanikud, siis ma eeldan, et valik tehakse hinge ja südamega," rõhutas ta ja lisas, et on kultuuriveduri laureaatide vastu väikest kadedust ja suurt heameelt tundnud. "Sel aastal on valik veel selles mõttes õnnestunud, et möödunud aasta oli PÖFFile jube raske ja väljakutseid täis, aga põnev ka muidugi."

"PÖFF toimus sel aastal edukamalt kui kunagi varem ja mis põhiline, ühegi nakkuskoldeta, mis siis, et inimesed kinos käisid," rõõmustas Postimehe filmitoimetaja Hendrik Alla. "Lisaks läks PÖFF veebi ja andis liigipääsu oma väärt programmile inimestele Võrust, Valgast ja saartelt, kellel see varem polnud võimalik."

Kultuurivedur on ajalehe Postimees iga-aastane auhind ja aunimetus, mida antakse välja alates 2005. aastast. Tiitliga kaasneb käsitööna valminud vedur, mille on meisterdanud puusepp Boris Puusepp.