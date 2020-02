Ilmamaa on 1993. aastalt alustanud kirjastus, mille kõige olulisemaks väljaandeks on "Eesti mõtteloo" sari, mis koosneb Eesti mõtlejate tekstikogumikest. Samuti on Ilmamaa kirjastus andnud välja üle 150 teose "Avatud Eesti raamatu" sarjas. Kirjastust juhivad Hando Runnel ja Mart Jagomägi.

"Kultuur ja kirjastaminegi on samasugune vedur, vähemalt veduri analoog – veab kuldaväärt koormaid, aga vajab kütet," nentis Ilmamaa asutaja ning kauaaegne juht Hando Runnel ja lisas, et Ilmamaad asutades oli eesmärk 1940. aastal lõpetatud vaimuelu ja kirjastustegevuse taaselustamine Tartus, mis nõukogude ajal oli olnud ju pooleldi inimõigusteta, vaimuvabaduseta, suletud sõjaväelinn.

Varem on Kultuuriveduri aastaauhinnaga pärjatud festival Augustibluus (2018), Enn Kunila (2017), Loomingu Raamatukogu (2016), Olga Temnikova (2015), Raul Saaremets (2014) jpt. Auhinda antakse välja alates 2005. aastast, tiitliga kaasneb käsitööna valminud vedur, mille on meisterdanud puusepp Boris Puusepp.