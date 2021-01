Postimehe kirjastus alustas uue raamatusarjaga "Vaba Akadeemia Raamatukogu"

Teoloog Alar Laats tõdes, et sarja avaraamatuks on Tõnu Viigi "Astronoomialoengud" üks sobivamaid. "Mina puutusin astronoomist autori aimetegevusega esmakordselt kokku koolipoisina, kui 1968. aastal ajakirjast Horisont lugesin ülipõnevaid artikleid plahvatavatest galaktikatest ja infrapunasest astronoomiast," tõdes ta ja lisas, et kuna Tõnu Viigi loengud Academia Artium Liberaliumis jätkuvad, siis on põhjust arvata, et see raamat ei jää viimaseks.

Mihhail Gasparovi "Kapitooliumi emahunt" on raamat ühest väikesest Latiumi hõimust, kellest kujunes ajapikku välja võimas rahvas, kel õnnestus alistada oma vaenlased ja luua riikluse mudel, mida veel pärast Rooma langemist idealiseeriti sajandeid. Raamat on mõeldud kõigile teadmishimulistele inimestele, ent sobib eriti hästi gümnaasiumiealisele lugejale.

Vaba Akadeemia nõukogu liikme Mihhail Lotmani sõnul annab see raamat suurepärase ja kompaktse ülevaate enam kui kahe tuhande aasta taguse ajastu sündmustest, väärtustest ja uskumustest. "Teos avab roomlaste sisemaailma nii nende enda katsumuste ja pingete kaudu kui ka kokkupuutes välisvaenlastega."