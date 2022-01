Postimehe kultuuriveduri pälvis tõlkija Hendrik Lindepuu

Hendrik Lindepuust (sündinud 1958) on kujunenud Eestis poola kirjanduse mitteametlik suursaadik. Ta on vahendanud eesti keelde proosat, luulet, näitekirjandust ja esseistikat mitmekümnelt 20. ja 21. sajandi poola kirjanikult ning kirjastanud enam kui poolsada raamatut.

Postimehe peatoimetaja Marti Aavik rõhutas Lindepuu tegevuse tähtust Eesti kultuuri jaoks. "Esiteks, et mitte manduda provintslikuks, peab tundma kõiki oma naabreid, sõpru ja liitlasi. Sügavuse annab sellele tundmisele kirjandus, mis tõlgib meile teise rahva lugu ja hinge. Teiseks, meie väike rahvas toetub väga paljus neile me endi seast, kes oma südame sunnil teevad rohkem, kui keegi neilt ealeski on küsinud."

"Hendrik Lindepuu on tõlkinud meile eestlastele Poola lugu ja hinge. Me oleme talle selle eest tänulikud! Ja ta on seda teinud kadestamisväärse innu ja järjekindlusega. Ta on meile hea näide sellest, kuidas üks eesti mees, kui ta millegi tõsiselt käsile võtab, suudab rohkem, kui mõnel pool terved hästi makstud asutused," ütles Aavik.

Usutluses Postimehele tõdes Lindepuu, et on oma südame poola kirjandusele ära andnud koguni sellisel määral, et loobunud isiklikest ambitsioonidest ilukirjanikuna. "Minult on ikka küsitud, et millal ma siis jälle ise kirjutama hakkan. Ja olen vastanud, et siis, kui poola kirjandusest ei ole enam midagi võtta, millest ma ise paremini ei kirjutaks. Mis tähendab, et minu enda asjad jäävad küll kirjutamata."

Tema tõlgitud autorite hulka kuuluvad Witold Gombrowicz, Zbigniew Herbert, Stanislaw Lem, Olga Tokarczuk, Jerzy Grotowski, Jerzy Pilch, Adam Zagajewski, Tadeusz Rozewicz, Bronka Nowicka, Tadeusz Dąbrowski, Bruno Schulz, Marek Krajewski jt. Seni viimase raamatuna ilmus mullu detsembris Leopold Tyrmandi "Päevaraamat 1954".

Kultuurivedur on ajalehe Postimees iga-aastane auhind ja aunimetus, mida antakse välja alates 2005.aastast. Tiitliga kaasneb käsitööna valminud vedur, mille on meisterdanud puusepp Boris Puusepp. Varem on preemiaga tunnustatud muuhulgas Ando Kivibergi (2005), Märt Väljataga (2009), Indrek Kasela (2010), Raul Saaremets (2014), Tiina Lokk (2020) jt.