Tiina Lokk: rohepööre peaks algama majandusest ja keskkonnast, mitte kultuurist

Pimedate Ööde filmifestivali (PÖFF) direktor Tiina Loki sõnul ei tasu minna närvi, et uue valitsuse koalitsioonileppe kultuuriosas pole üht või teist punkti sees. Kuigi ettepandud rohepöörde ideed kultuuris peab ta õigeks, peab see esmajärgus algama majandusest ja keskkonnast. PÖFF on tema sõnul ka juba ammu roheline festival.

"Ei ole eriti tark minna närvi, et koalitsioonileppes pole üht või teist punkti sees, sest sinna taha on võimalik reastada väga palju ja eks saab näha, mida kahe aastaga on võimalik ära teha ja kuhu see tüürib," ütles Lokk. Värskena mõjusid tema jaoks rohe- ja digipöörde ideed.

PÖFF-i juhatuse liikme sõnul on film tervikuna ja nende festival juba ammu rohelised. "Maailm ise on selle juba ära tinginud ja tegelikult on filmikunstis roheline filmitootmine vana mõiste, millele keegi ei pööra isegi enam tähelepanu," ütles ta.

Tema sõnul peaks rohepööre eelkõige algama majandusest ja keskkonnast. "Seal peaks see esmajärjekorras olema, mitte alustama kultuurist, kus tavaline kõrs tuleks vahetada makaronikõrre vastu," kirjeldas ta.

"Ma natukene ironiseerin, aga tegelikult see on õige, aga kuidas see täpsemalt ühes või teises valdkonnas hakkab välja nägema, alles selgub," märkis ta ja lisas, et samamoodi ei ole täpselt aru saada, mida mõeldakse digipöörde all.

"Ta on igatahes huvitav ja võimalusterohke, sõltub sellest, mida me sealt hakkame edasi arendama."

Eriti pakkus Lokile huvi aga Kultuurikiirendi idee. "Terve kultuurisektor on ülitänulik, kui keegi suudab teha selle läbimurde, et jälle tuleksid sponsorrahad ja toetajad kultuuri, me oleksime siis väga tänulikud," nentis ta.

"Eelmine kultuuriminister Tõnis Lukas suutis tekitada seda, mida pole kunagi varem olnud ehk kogu kriisiaja käis kultuurivaldkond Zoomis koos ning vastavalt vajadusele olid meil iganädalaselt kohtumised, kus oli kuni 40 inimest," rääkis Lokk.

Tänu sellele on tema hinnangul kultuur kriisist suhteliselt pehme maandumisega läbi tulnud. "Meil oli ülihea dialoog ja ootaks, et see dialoog kultuuriministriga jätkuks ka edaspidi."