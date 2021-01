Alar Karis loodab uue valitsusega muuseumid tugevamalt noorte õppetööse kaasata

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktor Alar Karis loodab, et lähiajal töötab uus valitsus kultuurivaldkonna kohta välja detailsema ja pikema vaatega plaani. Kuigi muuseume ei ole uues koalitsioonileppes mainitud, saab tema sõnul mitmed esitatud tegevused laiendada ka muuseumidele. Eriti suurt potentsiaali näeb ta ERM-il ja teistel muuseumidel noorte õppetöö mitmekülgsemaks muutmisel.

"Nagu uus valitsusjuht ise on juba välja öelnud, on antud koalitsioonilepe pigem üldisi põhimõtteid kui väga konkreetseid tegevusi sisaldav. Arusaadavalt ei saa Eesti riik otsa selle leppega ning loodetavasti töötatakse lähiajal välja detailsem ja pikema vaatega plaan," sõnas Karis.

Kuigi muuseume ei ole uues leppes sõnagagi mainitud, saab mitmed tegevused laiendada siiski ka muuseumidele, usub ta. Seetõttu on Karise sõnul tervitatav, et Eesti kultuuripärandi säilitamise ning kultuuri edendamise üldise eesmärgi kõrval on koalitsioonileppes mainitud ka kultuuri kättesaadavuse parandamist noortele ning digilahenduste laiemat kasutuselevõttu kultuurivaldkonnas. ERM-i juhina näeb Karis siin kasutamata võimalusi Eesti koolinoorte õppeprogrammide rikastamiseks.

"Nii ERM kui ka teised muuseumid tervikuna oleksid võimelised pakkuma koolidele väga mitmekülgseid haridusprogramme digiplatvormidest kontaktõppeni, mis osana õppekavadest muudaksid meie noorte õppetöö veelgi mitmekülgsemaks," kirjeldas ta.

"See vääriks kindlasti arutelu koostöös tulevase teadus- ja haridusministriga kuidas muuseumite rikkalikku kultuuripärandit ning seal tehtavat haridustegevust meie noorte jaoks veelgi enam ära kasutada. Samuti vajab kestlikku lahendust kultuuriministeeriumi haldusalas olevate teadus-arendusasutuste teaduse rahastamise mudel."

Karis lisas, et kindlasti oleks ERM-il teisigi ettepanekuid või ideid, mida uue ministriga arutada. "Näiteks kultuurkapitali vahendusel kultuuriobjektide toetamise paindlikumaks muutmine, mis suurendaks võimalike investeeringute kandepinda üle Eesti. Aga ka ERM-i avalik-õigusliku staatuse protsessi lõpuleviimine. Mõlemad eeldavad tänaste seaduste muutmist."

Uuele kultuuriministrile soovib ta kiiret sisseelamist ja ootab teda ERM-i kui Eesti suurimasse kultuurivaramusse külla. "Loodan, et uue ministriga saab muuseumide dialoog olema väga sisukas ning sagedane, mis on eeldus võimalike uuenduste elluviimisele loomemajanduses, mille oluline osa muuseumid kindlasti on."