Helen Sildna koalitsoonileppest: loodetavasti jätkub tihe koostöö kultuuriministriga

"Üleüldiselt tervitan uues koaltsioonileppes "Rohelise Eesti" rubriiki, väga head punktid olid kliima, energeetika ja looduse vallas," sõnas Helen Sildna ja rõhutas, et kultuuriteemad paigutusid suuremasse peatükki "Haritud ja nutikad inimesed". "Mulle meeldis see, et kultuuris olid markeeritud keskkonna temaatika, lõimumine, regionaalne areng ja ligipääsetavus erivajadusega inimestele."

Positiivsete punktide kõrval leidis Sildna ka teemasid, millest ta puudust tundis. "Eesti kultuurisektor on viimase kümne aasta jooksul päris mastaapse arenguhüppe teinud, seega ma tundsin puudust märksõnadest nagu ettevõtlus kultuuri vallas, eksport, rahvusvahelistumine ja kultuuri mõju majanduse mootorina," tõdes ta.

"2021. aastal oleks ehk aeg liikuda uute mõistete juurde, võib-olla kõrg- ja rahvakultuur pole kõige paremad mõisted," sõnas Sildna ja rõhutas, et tegelikult võiks tunnustada kultuurivaldkonna üleüldist professionaliseerumist.

"Tuleb tunnistada, et kultuur on loomulikult endiselt väga keerulises olukorras, kuna viirusolukord kestab, seega ootame tihedat koostööd, meil olid igakolmapäevased kohtumised, loodan, et ka need jätkuvad," sõnas ta.

Sildna sõnul peaks jätkuma kindel, ratsionaalne ja positiivne seismine kultuuri eest valitsuses. "On väga kerge teha esimesena piirangud kultuurile, aga me oleme näinud, et kultuur pole olnud nakkuskollete tekitaja," nentis ja lisas, et loodetavasti uus kultuuriminister suudab seista selle tervikliku ökosüsteemi eest.