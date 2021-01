Anneli Ott: kultuurivaldkonna töö jätkumine on iga eestlase mure

"Ma usun, et kultuurivaldkond on nii lai, et see puudutab väga mitmeid teemasid ühiskonnas laiemalt ning meie seine ja ma usun, et ka järgmine valitsus lähtub nendest põhilistest põhimõtetest, mis on ka koalitsioonis välja toodud," ütles Ott ja lisas, et praegu tuleb tegeleda sellega, kuidas kultuurivaldkond koroonakriisist läbi tuua.

"Ma arvan, et see on iga eestimaalase mure, et selle valdkonna inimesed saaks oma tööd jätkata, oleksid loomingulised ja looks seda kultuuriruumi rahulolevalt ja rõõmsalt meie kõigi jaoks," kinnitas ta.

Olulise punktina tõi Ott koalitsioonilepingust välja selle, et kultuur oleks kõigile kättesaadav. "Ma pean silmas seda, et siin ei tohi takistuseks saada, millises Eestimaa piirkonnas inimesed elavad, kus nad oma igapäevatoimetusi teevad, kultuur nii-öelda rohujuure tasandilt kuni tipptasemeni peaks olema kõigile kättesaadav."

Kättesaadavamaks muutmine hõlmab endas ka kultuuri kolimist digiplatvormidele. "Eks see koroonakriis on pannud väga mitmed valdkonnad oma tegevust ümber vaatama ja ma arvan, et siin on kultuurivaldkond väga häid näiteid meile toonud, me saame nii kontserte kui ka teatrietendusi läbi veebi nautida," rääkis Ott ja lisas, et digiplatvormid annavad võimaluse Eesti kultuuri ka laiemale maailmale tutvustada.

"See on oluline, et me suudaksime panustada sellesse, et Eesti kultuur oleks jätkusuutlik, et me saaksime võimalikult hästi hoida eestit kaardil, sest tegelikult on nii, et läbi kultuuri on lihtsam hoida nii rahvusvahelisi suhted kui Eestit maailmakaardil."

Ka spordivaldkonna edendamine on tulevasele kultuuriministrile oluline, eriti tähtsaks peab ta lisaks sportimise kättesaadavamaks tegemisele ka treenerite ja juhendajate väärtustamist. "Peame mõtlema seda, kuidas on meie treenerid ja juhendajad tasustatud ja see ei ole ainult spordis, see on kindlasti kogu kultuurivaldkonas laiemalt. Ei tohi ära unustada, et just juhendajad on tegelikult väga tihti need, kes on motivaatorid ja nende töö peab olema väärtustatud ka riigi poolt."