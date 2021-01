Märt Meos: pole kindel, kas saame pärast piirangute lõppu Narva teatrikeskuse avada

"Meile teeb see punkt rõõmu, meil on Narvas teatrikeskus, mis tegutseb juba kolmandat aastat, aga praegusel hetkel pole meil ühtki püsiva tegevustoetuse otsust," ütles ta.

Ta loodab, regionaalse teatrikunsti arengu punkt ei jää lihtsalt punktiks koalitsioonileppes. "Loodan, et sellele järgnevad ka konkreetsed tegevused ja otsused."

Meos loodab, et uus kultuuriminister pöörab samuti suurt tähelepanu äärealadele. "Me ei tea, kas me pärast piirangute lõppu suudame Narva teatrikeskust avada, meil ei ole ühtki toetusotsust ja me pole midagi allkirjastanud, meie tulevik on täiesti ebakindel."

Kui Vaba Lava teatrikeskused Tallinnas ja Narvas on suletud, siis väiketeater R.A.A.A.M alustab veebruari algul lavastuse "Kapten Mihkel" etendustega Kuressaares.

"Sel aastal on tulemas ka kolm esietendust, ega me ei tea, milline on publiku julgus tulevikus, aga me väga loodame, et normaalne tegevus tuleb tagasi juba varakevadel."