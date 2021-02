Vaba Lava Narva uus lavastus toob lavale kuningad, lohed, printsessid ja vanamutid

"Muinasjutumöllus" mängib neli näitlejat. Igal näitlejal on mitu rolli, laval on vaheldumisi kuningad ja lohed, printsessid ja vanamutid. Läbisegi mängitakse kahel muinasjutul, "Seenekuningal" ja "Tuhkapoisil" põhinevat fantaasiat.

"Damir kirjutas selle kahest muinasjutust kokku, mis siis jooksevad üheks teeks välja, et lõpuks saab temast üks ühine muinasjutt. See ongi "Muinasjutumöll", muinasjuttude sinka-vonka väänlemine," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" näitleja Martin Kõiv.

Lavastus on väga dünaamiline, dekoratsioone ja rekvisiite praktiliselt pole, kõik on näitlejate mängida.

"Me saame selle fantaasiamaailma ise luua, loodetavasti läheb see laste peas tööle. Vanamutte on ju ikka tore mängida, saab möllata," rääkis näitleja Kaia Skoblov.

Näitlejad loodavad, et põnev etendus suudab lapsi kaasa haarata ning näidata teatrimaagia sünni ja mängu võlu.

"Ma loodan, et lastel, kes käivad seda vaatamas, tekib tunne, et teeks ise midagi või tekib vaimustus, et muinasjutud on tegelikult nagu päris asjad ja ei ole kuskil taamal. "Spider-Man" on ka tore muidugi, aga las ta olla. Tal on oma koht," sõnas Kõiv.

Muinasjutumöllu mängitakse sel esmaspäeval ja teisipäeval Vaba Lava Narva teatrikeskuses ning kevadel teistes Eesti linnades.