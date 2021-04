Cannes'i filmifestivali avab režissöör Leos Carax' uus film "Annette"

74. Cannes'i filmifestivali avafilmiks on Prantsuse lavastaja Leos Carax' uus film "Annette", mis on tema esimene täispikk mängufilm pärast 2012. aastal samuti Cannes'is esilinastunud "Holy Motorsit".

"Annette'i" tegevus toimub Los Angeleses ning filmi keskmes on stand-up koomik Henry ja tema muusikust elukaaslane Ann. Nad on õnnelik ja glamuurne paar, kuid esimese lapse Anette'i sünd muudab nende elu täielikult. Film põhineb Carax' originaalstsenaariumil, üles astuvad Marion Cotillard, Adam Driver ja Simon Helberg, muusika on kirjutanud Sparks. "Annette" on Leos Carax' esimene ingliskeelne linateos.

Varem on Leos Carax' käe all valminud sellised linateosed nagu "Boy Meets Girl" (1984), "Bad Blood" (1986), "The Lovers on the Bridge" (1991), "Pola X" (1999) ja "Holy Motors" (2012). Filmiga "The Lovers on the Bridge" oli Carax' nomineeritud ka parima võõrkeelse filmi BAFTA-le.

Cannes'i filmifestivali avatseremoonia toimub 6. juulil ning see kantakse üle nii telekanalil Canal+ kui ka erinevates kinodes üle Prantsusmaa. Festivali avafilm "Annette" jõuab pärast avatseremoonial toimuvat esilinastust ka Prantsuse kinolevisse. Kogu Cannes'i võistlusprogramm avalikustatakse mai lõpus.