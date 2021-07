Cannes'i filmifestivali avafilmis astub üles ka eestlane Kait Tenison

Tänavu avas Cannes'i filmifestivali Leos Carax' värske linateos "Annette", kus teeb väikese kõrvalosa prokurörina ka eestlane Kait Tenison. Teadaolevalt on ta ka esimene Eesti näitleja, kes Cannes'i avafilmis üles astunud, vahendab Eesti Ekspress .

Kolm päeva enne võtete algust sain Tenison kõne oma casting'u agendilt, et samaks õhtuks oleks vaja saata kandideerimisvideo. "Tundsin esmalt umbusku: tavaliselt leitakse sobivad näitlejad kuu aga varem, kuidas on võimalik, et sobivat näitlejat polnud veel leitud?" rääkis Tenison oma rollist. Pärast video saatmist sai ta aga varahommikul teate: "Leos Carax tahab sind."

Seejärel algas aga kiire töö: kahe päevaga pidi ta õppima ära rolli, mis tähendas ka eratunde kõneõpetajaga. Samuti kinnitas Tenison, et kuigi tema roll on filmis suhteliselt väike, nägi režissöör Leos Carax' ka tema puhul iga viimsegi detailiga vaeva. Harjutada tuli isegi seda, kuidas juuksed rääkimise ajal liiguvad.

Varem on Kait Tenison astunud kõrvalosades üles filmides "Riskikuller 3" ("Transporter 3") ja "Bourne'i identiteet" ("The Bourne's Identity"). Viimased 20 aastat on ta elanud Prantsusmaal.