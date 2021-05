Kino Sõprus tähistab 66. sünnipäeva välikino ja eriprogrammiga

Sünnipäevaprogramm avatakse välikinoga, kui 30. mail näidatakse Sõpruse fassaadil asuval väliekraanil režissöör Randal Kleiseri "Grease'i" (1978), mis jõuab publiku ette spetsiaalse sing along versioonina. Kaasalaulmise seansid on populaarsed näiteks Soomes, Eestis pole seni kinopublikule selliseid üritusi korraldatud. "Kuna inimesed ehk veel kinosaali ei kipu, siis teeme avalinastuse lauluga hoopis õues, suur ekraan saab üles kino fassaadile ja linastusest saavad osa võtta kõik, kes kinost ja laulust puudust on tundnud," sõnas kino juht Ivar Murd.

Ülejäänud eriprogramm toimub kino Sõpruse kinosaalis. Vaatajate ette jõuab näiteks Akira Kurosawa "Rashomon" (1950), mille valis kino sotsiaalmeedias välja publik. Näha saab ka Aki Kaurismäki filmi "Calamari Union" (1985), Leos Carax' "Holy Motorsit" (2012), Steven Soderberghi linateost "Seks, valed ja videolint" (1989) ja Stanley Kubricku eepilist "2001: Kosmoseodüsseiat".

"Antud filmiprogramm on valitud teadlikult mõnusa seguna, et see kõnetaks mitmeid kinovaatajaid, erinevaid põlvkondi ja annaks võimaluse erineva maitsega kinokülastajatele meie juubelist osa saada," kinnitas Murd ja lisas, et samas annab selline programm just hea ülevaate Sõprusest kui laia haardega ja tugevast autorikinost.

Lisaks eriprogrammile jätkab kino Sõprus ka tavapärase programmiga, alates 7. juunist jõuab vaatajate ette Viktor Kossakovsky sõnadeta dokfilm "Gunda".