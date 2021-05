Enamik kinodest avatakse nädala alguses, Tallinna Apollo kinodes on probleeme mehitatusega

Apollo kino tegevjuht Kadri Ärm kinnitas, et 24. maist avavad nad kõik oma kinod väljaspool Tallinna: Lõunakeskuse ja Eedeni kinod Tartus, samuti Pärnus, Kuressaares, Jõhvis ja Narvas asuvad kinokeskused. "Alates 27. maist avame ka Apollo Kino Mustamäe, hiljemalt 1. juunist ka ülejäänud ehk Solarise, Ülemiste ning Kristiine keskuse kinod," selgitas ta ja mainis, et peamine põhjus, miks Tallinna kinod esialgu suletuks jäävad, on kinotöötajate värbamise ja koolitamisega seonduv."

Ärmi sõnul saab kinoprogramm olema tihe ning probleemiks on pigem see, et saaks paljud head ja huvipakkuvad filmid enne ära näidata, kui need uutega asenduvad. Seetõttu avavad nad kohe ka kinod täis mahus ehk kinoprogrammi hakatakse näitama kõigis kinosaalides. "Lõpuks jõuab kinodesse valdav osa kõikidest laste- ja perefilmidest ning suurtest välismaistest ja kodumaistest linateostest, mis on kaua ootel olnud, samuti vahepeal Oscaritega premeeritud linateosed ning alates 4. juunist ka "Eesti matus"."

Forum Cinemas tegevjuhi Kristjan Kongo sõnul avatakse nii Tallinnas Coca-Cola Plaza kui ka Viljandi Centrumis asuv kinokeskus 25. maist. "Avamise ettevalmistus käib täies mahus, midagi väga keerulist siin ei ole, sest see meil juba kolmas avamine aasta jooksul," rõhutas ta ja lisas, et inimesed on neil olemas ja ootavad väga, et taas tööle naasta.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Kongo sõnul praegu hea filmivalik. "Näitame neid filme, mis olid kavas siis, kui kinod tuli kinni panna, lisaks on olemas selle aasta Oscari-filmid "Nomaadimaa" ja "Isa", lastele tulevad "Kruudid" ning jätkab "Tom and Jerry"," sõnas ta ja lisas, et suurtest tegijatest väärivad mainimist "Godzilla vs Kong" ning kodumaine film "Eesti matus".

Kongo tõi ka välja, et Viljandi kino avavad nad täismahus, Coca-Cola Plazas vaatavad nõudluse järgi, kui palju saale esialgu käiku lastakse. "Pigem teeb muret see, et kinod tuleb sulgeda juba kell 22 ning võib tekkida oht, et viimase ringi seansid müüakse kiiresti välja."

Ka väikekinod avavad oma uksed esimesel võimalused. Kino Sõprus teeb uksed lahti 24. maist ning toob vaatajate ette enne sulgemist linastunud filmid "Konverents" ja "Isa", samuti Oscaritega pärjatud "Nomaadimaa". Ühe saaliga kinos Sõprus saab praegustes tingimustes näidata päevas kaks seanssi. "Kohe 24. mail toimub ka esimene "Linastus ja kohtumine" eriseanss dokumentaalfilmiga "Keha võitlus"," selgitas kino kommunikatsioonijuht Dagmar Reinolt ja lisas, et juuni algusest jõuab kinodesse ka dokumentaalfilm "Gunda".

Kino Artis avab samuti uksed 24. mail. "Kuna Artisel ongi vaid kaks saali, siis kindlasti hakkame filme näitama igapäevaselt mõlemas saalis, müüme pileteid kuni 50 protsendilise mahutavusest, ka kino kohvik teeb eesriide lahti ning jätkab tegutsemist vastavalt praegustele piirangutele," selgitas kino kommunikatsioonijuht Monica Raud ja lisas, et lisaks Oscari-filmidele ja enne sulgemist näidatud filmidele toimuvad Artises dokfilmi "Aalto" erilinastused. "Kavasse jõuab ka näiteks Euroopa parimaks noortefilmiks valitud "Üle piiri" ja piiratud seanssidega tuleb näitamisele dokfilm "Frida".

Kuressaares asuv Thule kino avab uksed esimesel võimalusel ehk 24. mail. "Juba enne sulgemist kavas olnud filmidest näitame Oscari võitnud "Isa" ja lastefilmi "Tom ja Jerry", samuti on kavas parima võõrkeelse filmi Oscariga pärjatud "Järgmine ring" ja Mads Mikkelseniga "Õigluse ratsanikud", uuematest filmidest on kavas Marian Võsumetsa dokfilm "Keha võitlus" ja parima filmi Oscariga pärjatud "Nomaadimaa"," sõnas kino programmijuht Kristi Porila ja lisas, et esimesest päevast avatakse ka mõlemad kino saalid.

Elektriteater avab oma uksed alates laupäevast, 29. maist. Lubatust hilisem avamine on seotud Tartu Elleri muusikakooliga tehtud kokkuleppega.

"Veel enne kinode avamise osas selguse saamist pöördus meie poole abipalvega Tartu Elleri muusikakool, kus ei jagunud enam piisavalt ruume, et kõik õpilased saaks enne eksameid piisavalt üksteist segamata harjutada. Nii rentisimegi neile kolmeks nädalaks oma saali," selgitas Kauts.

Taasavatud Elektriteatri filmikavas on tema sõnul nii auhinnatud levifilme

– nagu Oscariga pärjatud "Nomaadimaa", "Isa" või "Järgmine ring" – kui ka

ka linateoseid, mis Eesti kinolevisse jõudnud ei ole, nagu briti-ameerika noortedraama "Mitte kunagi harva vahel alati" ("Never Rarely Sometimes Always"). Samuti on tulemas eriprogrammid.

Tehnilise poole pealt on kino avamine üpris lihtne, tõdes Kauts. "Tundub, et me oleme seda suletud olekule järgnevat avamist juba paar korda läbi käinud ning ka viiruse levikut takistavate tingimuste olukorras töötanud. Hajutatud istumine, maskid, töötajate kaitsmine, tavalisest väiksem mahutavus on kõik juba tuttavad tegevused. Seega midagi väga keerukat ei tundu olevat."

Ta lisas, et nad väga soovivad, et filmiseansid saavad lõppeda pärast kella 22.00, mis praeguste piirangutega võimalik ei ole.