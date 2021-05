HÕFF-i juht: loodetavasti saame augustis korraldada ka õhtuseid ja ​öiseid seansse

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival pidanuks toimuma juuni alguses, kuid festivali korraldajad otsustasid suurema osa programmist lükata augustisse, juunis toimub veebikinos lühifilmide võistlusprogramm. Festivali juht Helmut Jänes ütles ERR-ile, et filmide näitamise kõrval on HÕFF-il oluline roll ka melul, mida praegusel hetkel on keeruline tagada.

Valitsus otsustas, et alates 24. maist avatakse kinod 50 protsendilise täituvusega, küll aga otsustasite juuni algul toimuva HÕFF-i edasi lükata. Miks nii?

Vastus sellele küsimusele on tegelikult lihtne ja lühike. HÕFF ei ole pelgalt orienteeritud filmide näitamisele. Me tahame teha festivali siiski eelkõige publikule ja fännidele, kes tulevad nendeks kolmeks päevaks Haapsalu mitte ainult filme vaatama, vaid siiski ka omavahel kohtuma ja pidutsema.

Hetkel peaksime uksed sulgema nii sees kui väljas kell 10 õhtul. Kui me võtame publikul võimaluse osa saada nii olulisest õhtusest melust, mis on saanud HÕFF-i üheks tunnusmärgiks, siis kaob ka kindlasti festivali see ülioluline osa, mis teebki HÕFF-ist HÕFF-i ehk kolmepäevase peo- ja filmimaratoni. Me loodame väga, et augustis on võimalik see atmosfäär luua, kus publik tunneks ennast ühelt poolt turvaliselt ja teisalt saaks ennast vabalt lõõgastada.

Otsustasite lükata festivali augustisse. Miks valisite just augusti?

Ühelt poolt on edasilükkamine just augustisse seotud puht organisatoorse mõttega. PÖFF-i meeskond, kes korraldab ka HÕFF-i, on siis tegemas just veel ühte festivali, milleks on Tartu armastusfilmide festival. Meile tundus, et nädal pärast Tartuff-i teha HÕFF-i polegi nii paha mõte, sest ettevalmistused tuleb nagunii kõik juba varem ära teha ja periood 13. kuni 15. augustini oleks ka ilus ning hea aeg olla eelsoojenduseks Haapsalu suveürituste kõige olulisemale sündmusele Valge Daami Päevadele, mis toimub nädal pärast HÕFF-i.

Teisalt loodame kõik, et augustis on olukord normnaliseerinud vähemasti sedavõrd, et saame teha ka õhtuseid ja öiseid seansse, sh välikino, milleks just augustikuu sumedad ööd annavad suurepärase võimaluse.

Kuigi suur osa festivalist lükkub suve lõppu, siis üht-teist saab näha ka juunis. Räägi lähemalt, millist programmi te juunis virtuaalselt näitate?

Näitame 4. kuni 13. juunini veebikino vahendusel kahte lühifilmide programmi, sh konkurssprogrammi, aga ka väga põnevat nelja-viie filmilist valikut varasemate festivalide valikust, mis moodustavad n-ö eksootiliste shocker'it programmi. Ehk filmid, mis on ootamatutest ja põnevatest filmiriikidest, mis üha enam tõstavad pead just žanrikino silmas pidades. Ning teeme eraldi kummarduse ka ühele Eesti kultusfilmiklassikale.

Kui keeruline oli üldse tänavu programmi kokku panna? Koroonaviirus on maailma räsinud juba poolteist aastat, kas see mõjutab selgelt ka filmivalikut?

Eks ta ikka mingil määral mõjutab valikuid. Nii nagu filmimaailmas üldiselt, on ka žanrifilmide tegemise ja tootmise tsükkel nihkes. Suuremad filmid ootavad suuremate festivalide uste avamist sügisel, paljud annavad oma filmid pärast valmimist kohe voogedastuskanalitele. Hoolimata kõigest on meil tegelikult juba praegu valmis saanud minu silmis väga hea ja vaheldusrikas filmiprogramm, kus leiab hitte nii eelmisest aastast aga domineerib siiski värskete filmide valik, mis tulevad juba selle aasta festivalide karussellilt, sh Sundance'ist, Tribecalt kui ka Austini festivalilt SXSW.

Mõned filmid oleme välja kuulutanud juba varem, aga magusama kraami väljakuulutamine ootab veel oma aega. Eraldi rõõmusõnum on ka Eesti žanrifilmide fännidele, sest just augustiks saab valmis üks uus täispikk märulifilm, mille esilinastus toimub just HÕFF-il.

Hetkel pole veel kogu HÕFF-i programm avaldatud, aga ehk saad paotada mõne pärli, mida tõenäoliselt augustis näha saab?

Hetkel saab HÕFF-ile tulevate filmide valikkava vaadata kodulehelt. Kui tuua sealt midagi esile, siis minu enda üks suuri lemmikjuid on ameeriklase Keith Thomase stiilne õudusmüsteerium "Surnumatja" ja sakslastele omase kiiksuga tehtud psühholoogiline õudusfilm "Maga". Kui paotada ust veel väljakuulutamata filmidele, siis soovitan varuda natukene kannatust, kuni me filmid välja hüüame.

Möödunud aastal nägime festivalil ka üht erakordselt halba, ent lõbusat koroonateemalist filmi, kas ka tänavu jõudis eelvalikusse (või ka programmi) filme, mis on otseselt seotud koroonaviirusega?

Eks neid muidugi tuleb, aga juba vähem kui eelmine aasta. Koroona on saanud juba elu niivõrd lahutamatuks osaks, et see teema erutab filmitegijaid üha vähem. Kuid vihjeid koroonale mõne teise haiguse või viiruse näitel on siiski mõnes filmis tuntavad.

Arvatavasti toote ikkagi ka augustis teatud filmid välja veebikinos. Kuivõrd on viimase aastaga muutunud filmitegijate meelsus veebikino suhtes? Kas ollakse vabalt valmis oma filme ka veebi jagama?

See olukord pole väga oluliselt muutunud. Eks suuremate filmide tootjad ja levitajad ei soovi väga oma filme veebiplatvormil näidata, aga see pole ka alati nii. Tegelikult tuleb teha lobitööd eraldi iga filmi levitajaga ja seletada, miks on ühe või teise filmi toomine veebi füüsilise festivali kõrval kasulik nii festivalile kui levitajale.

Ütleme siis nii, et umbes pool programmi uutest filmidest suudame me siiski veebiplatvormile välja võidelda ja seda polegi nii vähe, kui arvutada, et festivail näidatakse ligikaudu 25-30 täispikka filmi.

Ja lõpetuseks ennustame natuke tulevikku: kas võib kindel olla, et nüüd augustis saame viimaks kõik Haapsalus kokku tulla ja füüsilise festivali ära pidada? Või äkki tuleb mõni koroona-üllatus veel vahele?

Never say never, aga meie enda meelsus on küll selline, et augustis võiks ühe toreda festivali koos publikumeluga ära teha. Muidugi oleme valmis ka augustiks variandiks a ja b, aga loodame siiski, et naaseme mingisugusesse normaalsusesse, mis annab vabamad käed festivali korraldada.