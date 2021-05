Forum Cinemas lootis piirangute järel suuremat külastatavust, Sõprus ja Artis on rahul

Kinoketi Forum Cinemas tegevjuht Kristjan Kongo tunnistab, et kinode külastatavus on piirangutejärgsel avanädalal olnud alla ootuste. Sõprus ja Artis on aga külastajanumbritega rahul ning mõned filmid lähevad koguni täismajale.

Forum Cinemas tegevjuhi sõnul jäävad praegused külastatavuse numbrid kolm korda alla 2019. aasta sama aja keskmisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Möödunud nädalal külastas Coca Cola Plazat alla 1000 inimese päevas. Enim vaadati kassahitti "Godzilla vs Kong" ning Oscari-võitjaid - draamafilmi "Nomaadimaa" ja komöödiat "Paljutõotav noor naine". Suured lootused on järgmisel nädalal, kui kinodesse jõuab kodumaine "Eesti matus".

"Lootsime, et tuleb vähemalt pool 2019. aasta sama perioodi külastatavusest, aga jäime sellele lootusele alla. /.../ Võib-olla (põhjus) ka see, et inimesteni pole info jõudnud, et kinod on lahti ja mis filmid seal praegu jooksevad. Eks me peame rohkem vaeva nägema kommunikatsiooniga," rääkis Kongo.

Kino Sõprus tähistab 66. sünnipäeva. Sel puhul toimus seal pühapäeval tasuta välikino seanss, kus näidati legendaarset filmi "Grease". Kino tegevjuht Ivar Murd on avanädala vaatajanumbritega rahul.

"Paljud seansid on olnud praeguse piiranguga 50 protsenti täis ja meie tunneme küll, et publik on meie kino igatsenud ja kibeleb tagasi kinotoolidesse," ütles Murd.

"Praegu on vaieldamatult kõige suurem magnet "Nomaadimaa", sai väga palju reklaami Oscaritel ja mujal kibeletakse vaatama. Kaks seanssi ongi olnud juba täis, aga lisaks ka "Isa" vaadatakse palju ja "Keha võitlust"," lisas ta.

Ka Artises käis sel nädalal kibe filmide vaatamine. Kino külastas päevas mõnisada inimest, mis on kinojuhi Rein Palosaare hinnangul kümme korda parem tulemus kui eelmisel suvel.