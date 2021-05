Tulevast nädalast võivad teatrid ja kinod vajadusel ka pärast kella 22 uksi lahti hoida

Alates 24. maist avati üle Eesti nii kinod kui teatrid, ent kehtestati piirang: uksed tuleb sulgeda kell 22 ehk selleks ajaks peavad olema lõppenud nii teatrietendused kui ka kinoseansid. Varasematel kordadel sellist piirangut statsionaarsete istekohtadega kultuuriasutustele ei seatud ning tegevus võis jätkuda ka hiljem.

Valitsus otsustas aga siiski seda piirangut tulevast nädalast leevendada, luues erisuse, et kui näiteks teatrietendus või kinoseanss pole täpselt kell 22 lõppenud, tohib selle erandina lõpetada ka mõistliku aja jooksul hiljem. Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure kinnitas, et nädala jooksul täpsustavad nad selle "mõistliku aja" tähendust, et panna paika täpselt, kas see tähendab 10, 15 või hoopis 30 minutit.

Suuremad leevendused tehakse kultuuriasutustele aga alates 14. juunist, kui üritustest tohib osa võtta kuni 600 inimest, kuid arvestada tuleb 50-protsendilise täitumuse nõudega ühe ruumi kohta. Alates juuni keskpaigast tuleb uksed sulgeda kell 00.