Forum Cinemas tegevjuht uste sulgemisest kell 22: hilised seansid on suvel kõige populaarsemad

Kongo sõnul on neil päevas umbes 50 seanssi, praeguse piirangu tõttu jääb ära neist umbes 10 kuni 12 tükki. "Oluliselt valusam on aga see, kui palju vaatajaid jääb seetõttu kinno tulemata," tõdes ta ja lisas, et hommikused seansid moodustavad vaatajatea arvult umbes 20 protsenti õhtustest linastustest. "Kui päeva esimeses pooles tuleb paarsada inimest, siis õhtul võiks tulla kordades rohkem, aga kui õhtused ringid ära jäävad, siis ega need inimesed ei tule hommikul kinno, neil on muud tegemised ja see on kõik lihtsalt saamata jäänud tulu."

Tema hinnangul võib juhtuda isegi see, et päeva viimased seansid, mis algavad kell 19 ja 20 vahel, võivad seetõttu olla hoopis rahvarohkemad. "See tähendab aga seda, et rahvas kontsentreerub mingisse ajaperioodi ja kinodel on raskem jälgida, et ei tekiks kuskile punte ja liikumine oleks sujuv."

Suvisel perioodil eelistavadki vaatajad Forum Cinemas tegevjuhi sõnul ennekõike just hilisemaid seansse. "Suvel on päevad pikemad ja rahval on päeval palju-palju muud tegemist, isegi õhtusel ajal on muud tegemised, käiakse väljasa ja restoranis ja mis iganes, alles pärast oma toiminguid tullakse kinno," tõdes ta ja mainis, et kõike populaarsemad ongi alles kell 20 või 21 paigus algavad seansid. "Eks need piirangud on kinole valusad nii või naa, aga talvisel ajal oleks olukord natukene talutavam."

"Ma ütlen päris ausalt, et loodetavasti see piirang kaob ära järgmisest nädalast, sest kui seda maha ei võta, siis väga pikalt nii opereerida pole võimalik," nentis ta.