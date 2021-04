Muinsuskaitseamet kaalub kino Ekraani maja mälestiseks tunnistamist

Muinsuskaitseameti Tartumaa nõunik Inga Raudvassar tunnistas ERR-ile, et amet on saanud mitmeid päringuid, kus inimesed tunnevad huvi uksed sulgenud kino Ekraani edasise saatuse pärast.

"Muinsuskaitseamet kaalub olukorda ja hindab hoonet ning siis langetatakse otsus, kas ehitis tunnistada mälestiseks või mitte," sõnas ta. "Tähtaja kohta ei oska hetkel midagi täpsemat öelda. Teema on veel päris uus ja menetlemine alles algusjärgus."

Praegu kehtib krundil endiselt 1999. aastal kinnitatud detailplaneering, mille kohaselt on kino olemasolev ja säilitatav hoone. "See tähendab, et see jääb alles ja teda selle detailplaneeringu kohaselt ei lammutata."

Raudvassar märkis, et menetlus hoone mälestiseks tunnistamiseks võib olla päris pikk ja iga kaasus on erinev.

"Öelda seda, et kahe nädala pärast on see mälestis, ei saa. Seda, kas see üldse mälestiseks saab, seda ka ei saa. Tehakse ekspertanalüüsid ja objektid ning nende väärtused analüüsitakse ikkagi üksipulgi läbi."

Juhul kui ehitisele esineb suur oht ja see on tõesti kõrge kultuuriväärtusega, siis saab selle võtta ajutise kaitse alla, selgitas Raudvassar. "Aga praegu teda selline oht ka ei ähvarda, sest detailplaneering juba kaitseb teda."

Juhul kui muinsuskaitseamet tunnistab hoone mälestiseks, tähendab see, et uus omanik hoonet lammutada ei saa, küll aga on võimalikud ümberehitused, mille jaoks peavad omanik ja amet kokku leppima muinsuskaitse eritingimustes.

Kinomaja ostis kinoketilt Forum Cinemas ära Estiko Gruppi kuuluv ettevõte KEK Arendus, kes pole veel avaldanud, kas kinomaja jääb püsti ja kas seal hakkab tulevikus tegutsema kino või mõni muu asutus.

Forum Cinemase juht Kristjan Kongo teatas kino sulgemisest kolmapäeval, lisades, et Ekraani sulgemise plaan oli neil juba mitu aastat enne koroonaaega, kuivõrd vaatajate arv on aastast aastasse kukkunud ja kino end majanduslikult ära ei tasu.

Kinoketi Forum Cinemas all tegutses Ekraan alates 1998. aastast, Tartus Riia tänaval asuv kino avas uksed aga juba 1961. aastal.