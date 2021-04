Estiko Grupp ostis Tartus asuva Ekraani kinomaja

Kas legendaarne kinomaja jääb püsti ja seal hakkab tulevikus tegutsema kino või mõni muu asutus, on uute omanike sõnul praegu veel vara öelda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nagu me teame, siis kino on kogu maailmas raskes seisus ja kinopidajaid võib olla ukse taga ootamas ei ole, aga eks aeg näitab," ütles Estiko Grupi juhataja Kristo Seli.

"Fakt on see, et siin homme midagi juhtuma ei hakka, aga kui kellelgi on huvi seda hoonet praegusel kujul kasutada, siis meie oleme avatud," lisas ta.