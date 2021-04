Kino Ekraan lammutamine nõuaks uut detailplaneeringut

Kino Ekraan on ehitatud Tartu arhitekti Raul-Levroit Kivi tüüpprojekti järgi. Samasuguseid hooneid on üle Eesti püsti veel kolm – üks Võrus, üks Tallinnas Pääskülas ja üks Kohtla-Järvel. 2018. aastal lammutati teine, Tallinnas Mustamäel sama projekti järgi ehitatud maja.

Kino ei ole peale Ekraani üheski samasuguses hoones pikalt näidatud. Tartu linnavalitsuse muinsuskaitse peaspetsialist Egle Tamm ütles, et mälestiseks kuulutamise eel hindab muinsuskaitseamet kindlaid kriteeriume.

"Näiteks autentsus – kui autentselt hoone on säilinud. Kas ta on tüüpiline või unikaalehitis. Antud juhul on tegemist tüüpilise ehitisega, kuid tänaseks on enamus seda tüüpi kinod ja üldse kinohooned, mis Nõukogude ajal ehitati, ümber ehitatud ehk selles mõttes on kindlasti tegemist väärtusliku, veel säilinud hoonega," selgitas ta.

"Vaadatakse, kas ta on silmapaistev ehitis või on ta sümboolne ehitis, kas see on seotud tuntud isikutega. Antud juhul on tegemist arhitekt Raul-Levroit Kivi loominguga. Samuti vaadatakse, kuidas hoone kui substants on säilinud – kui palju on ümberehitusi nii eksterjööris kui ka interjööris," lisas Tamm.

Selleks, et krundile midagi uut ehitada, tuleb omanikul esitada soov koostada uus detailplaneering, siis peaks ka arvestama Tartu üldplaneeringuga, selgitas Tartu linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Aire Priks.

"Üldplaneeringu järgi on tegemist ühiskondlike hoonete maa-alaga, mis tähendab, et see on mõeldud kas kohaliku omavalitsuse või riigiasutuse, muuseumi, raamatukoguhoone, mingi kultus- või tavandihoone, kasumisaamise eesmärgita büroo- ja administratiivhoone maa-alaks."

Teisisõnu ei saa sinna ehitada korterelamut või täismahus äripinda ilma üldplaneeringut muutmata. Tartu üldplaneering on alates teisipäevast ka avalikul väljapanekul ja Estiko Grupp saaks teha ettepaneku lubada Ekraani asemel ehitada näiteks korterid. Samuti võib iga tartlane teha ettepaneku kuulutada maja miljööväärtuslikuks.

"Miljööväärtuslik üksikobjekti puhul väärtustatakse ainult hoone välisilmet ehk nõuded on seatud ainult hoone eksterjöörile. Aga mälestise puhul on kohustuslik ka hoone interjöör," selgitas Tamm.

Üks muinsuskaitse staatus ei välista teist. Mälestiseks kuulutamine otsustatakse riigi-, miljööväärtuslikkus linnatasemel. Maja uus omanik Estiko Grupp ei ole öelnud, mida nad hoonega teha tahavad.