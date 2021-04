Forum Cinemase juht Kristjan Kongo kinnitas Geeniusele , et sulgevad Tartus asuva kino Ekraan.

"Põhjus seisneb selles, et kino on vana ja külastajad pole sinna enam ammu läinud," selgitas Kongo ja lisas, et teisi Forum Cinemase kinosid sama saatus ei oota.

Forum Cinemas all tegutses kino Ekraan alates 1998. aastast, Tartus Riia tänaval asuv kino avati esmakordselt aga 1961. aastal.