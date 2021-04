Tartusse alles jäänud kinod otsivad võimalusi laienemiseks või kolimiseks

Kahe saaliga kino Ekraan moodustas kinosaali kohtade lõikes Tartu turust vaid kümnendiku. Forum Cinemas tegevjuht Kristjan Kongo seletab, et nende plaan on jõudsamalt tagasi tulla. Kinoketi Cinamoni lahkumisega tühjaks jäänud saalid Tasku keskuses oleks Kongo sõnul ideaalsed. Siiski ei taha Kongo midagi välistada.

"Vaatame ka sellise pilguga ringi, et kas on võimalik kuskil midagi juurde ehitada või siis sisse ehitada," rääkis Kongo "Aktuaalsele kaamerale". "Kinoruumid on spetsiifilised ja nõuavad teatud erilahendusi, aga tänapäeval kino tegemine ei ole enam nii suur kunst. Momendil võib tekkida just olukord, et tekib selliseid variante, mida ei oskaks isegi ette planeerida."

Peale kinokettide tegutseb Tartus ka kunstikino Elektriteater, mille eestvedaja Andres Kauts ütleb, et ühte saali oleks neile juurde vaja.

"Ka meie olime korraks Forum Cinemasega kontaktis sellel teemal, see oleks olnud võib olla väga tore maja. Ta on väga väärika ajalooga kinomaja, meile väga meeldiks, kui seal kino näitamine jätkuks. Ajalooga maja kindlasti sobib meie nišši," tõdes Kauts. "Tehnilised nõuded on ka meil, aga sellega tulekski teha tööd, Ekraani hoone on siiski kinoks ehitatud omal ajal."

Nii ei juhtunud. Kristjan Kongo seletab, et plaan Ekraan Estiko Grupile müüa oli juba pikalt. Samas ei ole Estiko Grupp veel otsustanud, mis majast edasi saab. Andres Kautsil on ka Südalinna Kultuurikeskuse näol teine lootus silmapiiril.

"On olnud juttu, et sinna tekiks kinoruumid ja et Elektriteater tuleks neid opereerima," ütles Kauts. "Enne peab see Südalinna Kultuurikeskuse suurem plaan paika saama. Meile see sobiks väga hästi, seal oleks väga väärikad naabrid, see oleks väga hea asukohaga."

Kommertskinod on täna Tartus täielikult Apollo Grupi käes. Konkurentsiamet suurt ohtu filmisõbrale veel ei näe.

"Turg ei salli tühja kohta. Mis selle tulemuseks võib olla on see, et kino võib olla tõstab seal ajutiselt hindu, aga iga hinnatõus toob kaasa ka vastujõu," kommenteeris Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. "See tähendab, et kui ikka tõsta hinda liiga palju, siis kindlasti tekivad sinna konkurendid. Ma ikka väga loodan, et vaba konkurents tuleb ka Tartu kinoturule."