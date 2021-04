Ärm: kinode avamisest võiks aegsasti ette teatada, sest mehitatusega on hetkel puudujääke

Eesti suurim kinokett Apollo Kino OÜ saatis valitsusele pöördumise, avaldades lootust, et valitsus kaalub võimalust avada kinosektor ühiskonna avanemise esimeses etapis. Apollo Kino OÜ Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm ütles ERR-ile, et sel korral tasuks kinosid aegsasti avamisloast teavitada, sest töötajaid napib ning ettevalmistusaeg avamiseks oleks tavapärasest pikem.

Pandeemia ajal on kinod ka ühispöördumisi teinud, kuid seekord tegi Apollo seda üksi. Apollo Kino OÜ Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm ütles ERR-ile, et sellel pole muud põhjust peale selle, et sooviti enda spetsiifilisi võimalusi ja ettepanekuid eraldi veel kord välja tuua.

"See on vastus või tagasiside sellele, mida valitsus on kogu aeg öelnud, et nad on avatud igasuguste valdkondade ekspertide ettepanekutele," kommenteeris Ärm. "Oleme varasemalt saatnud ka mitmeid ühispöördumisi ning käesolev ei erine nendest, aga tahtsime oma majareegleid tutvustades oma mõtted üle käia."

Ärmi sõnul saadetigi pöördumine nüüd just seetõttu, et "tunneli lõpus paistab jälle valgus". Eelkõige tuuakse pöördumises kinode avamisest rääkides välja see, et inimesed vajaks praegusel raskel ajal meelelahutust ning tänu kinode tehnilisele kaasaegsusele pole need ka viiruse leviku aspektist ohtlikud paigad.

"Muidugi on aspekte, kus kõigi eest ei saa rääkida. Näiteks meie teenindusalade ja poodide iseteeninduse kontseptsioon, mida võib-olla paljudel kultuuriasutustel sellisel kujul pole," ütles Ärm. "Pöördumises tutvustame spetsiifilisemalt meie kodukorda ja mõtteid, mida võiksime teha ja kuidas kaasa aidata."

Lisaks rangelt soovituslikule maski kandmisele ning saalide ja pindade põhjalikule puhastamisele tuuakse pöördumises välja, et kinoekraanidel on võimalik edastada enne filme laiale sihtrühmale olulisi sotsiaalseid sõnumeid, näiteks vaktsineerimisega seotud teadaandeid. Saalide täituvus võiks Apollo Kino OÜ ettepanekul olla 75 protsenti.

Ühe olulise palvena edastati ka mõte anda kinode avamise loast teada pikema etteteatamisega. "Kui Vabariigi Valitsus on valmis kinod esmajärgus avama, siis palume võimalusel sellest teada anda vähemalt kaks nädalat ette. Tulenevalt keerulisest majanduslikust olukorrast on kinodel mehitatusega seotud puudujääke ja oleks vajalik koheselt hakata tegelema uute kinotöötajate värbamise ning koolitusega. Lisaks läbirääkimised filmilevitajatega programmi koostamiseks, kinopoodide kaubaga varustamine jm vajalikud operatiivtegevused kinode avamiseks ja kogu sektori majanduslikult mõistliku äritegevuse taastamiseks," seisab pöördumises.

"Me ei tea, millal järgmised otsused sünnivad, aga tavaliselt tulevad need väga kiiresti, mis iseenesest on tore," kommenteeris Ärm. "Meie ettepanek oli teatada tavalisest oluliselt varem ette, sest kinnioldud aeg on nii pikk ja meil ei ole piisavalt töötajaid. Seekordne ettevalmistusaeg on palju pikem, nii et kui öeldakse, et võib avada, siis me ei ole äriliselt ja organisatoorselt valmis nii kiiresti."