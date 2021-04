Tartu Uus Teater saatis Kaja Kallasele pöördumise

Tartu Uue Teatri juhatuse liikme Maarja Mändi kirjutatud pöördumises palutakse "täpsustada korraldusi, mille alusel ei tohi viia ellu avalikku sündmust, kus publiku füüsiline kokkupuude etendustegevusega on samaväärne veebiülekandele, emotsionaalne kontakt aga oluliselt vahetum, ning mis erineb kaubanduskeskuste parklas ja muuseumide välialadel lubatuga vaid selle poolest, et on ohutum (määratlemata isikute ring on üksteisest isoleeritud ja igasugune vahetu lävimine puudub)."

Kuna publik saabuks oma autodega, vaataks etendust sealt ning lahkuks siis samamoodi, puuduks teatri sõnul kontakt nii publikul omavahel kui ka näitlejatega. "Soovituslikult on autos samasse leibkonda kuuluvad 1-3 inimest (rohkem ei mahu eesaknast välja vaatama). Etenduspaik on Eesti Rahva Muuseumi B-parkla, mis on etenduse ajaks koostöös ERMiga muudele sündmustele suletud. Nakkusrisk antud autolavastuse puhul puudub, seda on kinnitanud ka suhtlus Terviseametiga," seisab pöördumises.

"Sellele vaatamata olime üllatunud, kui Terviseamet ütles, et seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega pikendada piiranguid kuni 25.04, pole esietendus planeeritud ajal (16.04) võimalik (sel hetkel ka antud korraldust veel ei eksisteerinud)," kirjutas Mänd.

Pöördumises tuuakse ainsa vastuoluna praeguse korraldusega välja asjaolu, et muuseumide välialadel ei ole lubatud korraldada avalikke sündmusi vahemikus 21:00-6:00. "Kui antud piirangu sisuline põhjendus on inimeste kontrollimatu lävimise ja alkoholitarbimise piiramine, siis kumbagi neist meie projekt ei soodusta," seisab pöördumises. "Pigem vastupidi — autojuhtidel pole võimalik alkoholi nii-ehk- naa tarbida ning selle asemel, et lävida kuskil mujal, on see segment inimesi kontrollitud olukorras meie etendusel. Veel enam — autos istumine ja aknast välja vaatamine ei ole keelatud ühelgi kellaajal."

Viimaks kinnitab teater, et etenduse lavale toomise eesmärk on eelkõige hoida fookust ning anda seeläbi oma panus viirusega võitlusesse inimeste kultuuritarbimise harjumuste ja ka vaimse tervise hoidmise kaudu. "Seetõttu on antud projekt heaks impulsiks, et tutvustada uusi ohutuid kultuurivorme inimestele ühiskonnas, mis paratamatult peab õppima viirusega elama."