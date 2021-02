Margus Allikmaa teatripubliku hajutamisest: ühtegi head lahendust pole

"Teatrijuhtidena oleme mures, sest näeme, et saalis on hajutamist hästi raske täita. Kui inimesed näevad, et eespool on vabu kohti, siis nad liiguvad ettepoole, see on üks teema. Teine teema on see, et müümise käigus on raske jälgida, et kõik oleks hajutatult müüdud ja seda sel põhjusel, et jätkuvalt on väga palju ümbertõstmisi," selgitas Allikmaa. "Terve jaanuari ei olnud etendusi, detsembris osaliselt ei olnud etendusi ja need külastajad, kes ei müünud piletit tagasi, ja väga tore, et ei müünud, nad olid nõus vahetama järgnevatele etendustele, nad tulevad nendele etendustele, mis on veel ees, sealt omakorda ikkagi inimesed satuvad kõrvuti istuma."

"Meie pöördumise eesmärk oli ühelt poolt inimesi tänada, sest tõesti inimesed on maski kandmise väga hästi omaks võtnud ja hästi toimivad hajumised vaheajal ja koridoris," rääkis Allikmaa ERR-ile. "Kuid paratamatult sellised asjad juhtuvad, et saali eesots on täis millegipärast ja tagumine saaliosa ja rõdud on tühjad ning seega loodame mõistvat suhtumist, et kui kellegi poole pöördutakse ja palutakse teisele kohale istuda, siis sellesse heatahtlikult suhtuda."

Allikmaa sõnul on eesmärk eelkõige see, et kultuur saaks toimida ja teatrid oleks lahti ning vältida uute ja karmimate piirangute kehtestamist. "Kui piirangud lähevad näiteks 25 protsendise saalitäituvuse peale, siis juba ei ole mõtet teatrit teha, sest kulud on suuremad kui piletitulud," ütles ta.

Ka teatrid saavad omalt poolt hajutatusele saalides kaasa aidata. "Kes on sildid toolidele pannud ja kes on paelad peale sidunud, et maleruudus või üle ühe istuda." Sellise lahendusega on tema sõnul siiski mõned takistused. "Tihti tulevad näiteks ema, isa ja laps või neljaliikmeline seltskond ja nad ei taha lahus istuda. On tõesti vaidlusi olnud ja keeruline seda olukorda lahendada, tegelikult tuleks neid olukordi mõista," rääkis ta. "Siin tuleb väga-väga juhtumipõhiselt läheneda asjale. Samas on see on ikkagi väga suur koormus ennekõike teatri piletööridele, kes peavad jälgima ja vaatama, et see hajutatus oleks."

On ka neid teatreid, kes võimalusel oma saalist toole vähemaks tõstavad. "Näiteks Linnateater oma nendes uutes Salme tänava kammersaalides teeb seda ja ka Vene Teater oma väikeses saalis," rääkis Allikmaa. "Seda saab neis saalides teha, kus toolide väljatõstmine on lihtne. Näiteks Draamateatri suures saalis või Estonia suures saalis me seda teha ei saa, seal tuleb kasutada muid trikke."

Ta tõdeb, et ühtegi head lahendust olukorrale ei ole. "Piletilevi ja Piletimaailm müüvad küll pileteid üle ühe või müüvad paaris ja siis kohe automaatselt kõrvalt ei müü. Sellised regulatsioonid on, aga need on rohkem tulevikku suunatud. Praegu veel on ikkagi jätkuvalt neid ümberostmise olukordi vaja lahendada mõistlikul viisil."

Katkend etendusasutuste liidu pöördumisest:

Meil on mure. Müüsime teile pileteid juba siis, kui oli lubatud täita kogu saal. Valitsus kehtestas 1. veebruarist teatrile kohustuse hoida pool saali tühi ja publikut hajutada. Oleme osa pileteid tagasi ostnud ja saalid pooltühjaks saanud. Samas on välja müüdud parimad vaatekohad, mistap pooltühjas saalis kiputakse istuma endiselt tihedalt koos – ikka neil parimatel istekohtadel. Hajutamiseks vajame publiku abi.

Palun ole mõistev ja vastutulelik, kui palume Sul teatrisaalis istuda mujale kui kohanumber Sinu piletil. Palun ole mõistev ka siis, kui koht on lavast pisut kaugemal. Meie, teatrid, lubame, et jätame pool saali tühjaks ja tagame seeläbi kõigi saalisviibijate hajutatuse. Ja seda nii, et teaksime, kuhu Sa istud, et vajadusel, kui tõesti on tervislikel põhjustel terviseametil vaja Sinu poole ettevaatuse mõttes pöörduda, oleks see võimalus olemas.