Tartu Uus Teater peab piirangute tõttu drive-in lavastuse ikkagi edasi lükkama

Tartu Uus Teater selgitas, et kuigi autodega sõitmine, parklas parkimine ja drive-in kaubanduse korraldamine on lubatud, siis avalike ürituste piirangute tõttu nende planeeritud etendusi ikkagi korraldada ei tohi. "Meie nägemuses võiks ka drive-in teatri korraldamine kultuuriasutuse parkimisplatsil olla lubatud, kuid praeguste avalike sündmuste toimumisi keelavate piirangute tõttu siiski ei ole."

"Kõigi piirangute lõpp" on Tartu Uue Teatri sõnul korraldatud nii, et publik saabub, vaatab ja lahkub etenduselt soovitatavalt leibkonniti oma isiklikus autos. "Etenduse ajal pole vaja autost väljuda ega avada aknaid, etendust näeb läbi esiakna ning kuuleb kindlalt raadiosageduselt autoraadio kaudu," selgitasid nad ja lisasid, et juhul, kui etendusele tullakse autoga, millel raadio ei tööta, on võimalik saada korraldajatelt desinfitseeritud kõrvaklapid.

"Terviseameti hinnangul antud sündmusel nakkusoht puudub, sest publik on eraldatud ning ka osalevate näitlejate ja meeskonnaliikmete arv ei ole muret tekitav, samuti ei näe terviseamet murekohti seoses vältimatu vajadusega autost väljuda (nt tualeti külastamiseks), sest tegijatel on võimalik liikumist reguleerida selliselt, et publiku erinevad segmendid kokku ei puutu," rõhutas teater.

Uue plaani kohaselt esietendub "Kõigi piirangute lõpp" 6. mail ja etendused toimuvad 7., 8., 11., 12., 13., 14. ja 15. mail. Kui piirangud peaksid pärast 25. aprilli jätkuma, siis peab teater läbirääkimisi terviseameti ja riigikantseleiga, et oleks siiski võimalus planeeritud etendused läbi viia.

"Kõigi piirangute lõpu" autor-lavastaja on Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, helilooja Ekke Västrik, laval Nero Urke, Ekke Hekles ja Martin Kork.