Ivar Põllu: publiku huvi "Kõigi piirangute lõpu" vastu on olnud suur

Äsja lavale jõudmiseks loa saanud Tartu Uue Teatri "Kõigi piirangute lõpu" lavastaja Ivar Põllu sõnul on huvi lavastuse vastu olnud suur.

Alles publiku ette jõudnud lavastuse "Kõigi piirangute lõpp" selle kevade viimane etendus on hetkel planeeritud juba selleks laupäevaks.

"Me ei saa praeguse seisuga edasi mängida, sest kohtulahend ütleb, et võime alustada kell üheksa, aga kui nädala pärast on kell üheksa ikka veel valge, siis ei saa seda lavastust mängida," ütles lavastaja Ivar Põllu Klassikaraadio saates "Delta". "Läheme sellega praegu puhkusele ja tegeleme suvelavastusega edasi."

Põllu sõnul on seni olnud publiku huvi lavastuse vastu siiski väga suur. "Piletid müüdi paari päevaga läbi," kinnitas Põllu.

Ta hellitas lootust, et ehk on sügiseks olukord laabunud, ilmaolud teised ja siis saab lavastuse taas publiku ette tuua. "Äkki tullakse sügisel siis vaatama tõesti lavastust ennast, sest praegu läks ootamatult teistsugune reklaamikampaania käima meile," sõnas Põllu.