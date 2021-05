Eesti Hollywoodi mäe taga võivad hakata toimuma ka kultuuriüritused

"Me ei tea, kes tähed siia pani. Legende on igasuguseid," rääkis laupäeval toimuva talgupäeva eestvedaja, Laeva kultuurimaja juhataja Veronika Täpsi. "Kohalikud ütlevad, et ühel öösel tuli kaubik ja tõi need tähed siia, et oli kuulda klopsimist. Siis öeldakse, et üliõpilased panid need siia. Kui keegi teab, siis oleks väga vahva teada, kes selle toreda idee autor on."

Umbes 25 aastat tagasi mäele ilmunud tähed on kõik olemas ja Täpsi sõnul head seisus, vaid üks L-täht on poolik. "Aga nad on võsas peidus ja ei ole väga paista," nentis Täpsi. "See on üks põhjus, miks otsustasime, et teeme Hollywoodi mäe nähtavaks. Ta on nii kinni kasvanud ja seda kohta kasutatakse ka prügimäena."

Esimene talgupäev leiabki aset juba laupäeval. "Plaanime etapiliselt teha kogu seda asja. Homme on etapi esimene samm, kui võtame maha võsa ja koristame mäeümbruse."

"Vanad tähed peab maha võtma, aga need võtame maha vahetult enne uute panemist," rääkis Täpsi. "Lisaks tähtedele tahame saada siia vaateplatvormi, et seda vaadet saaks nautida."

Lisaks unistavad talgulised ka sellest, et ühel päeval toimuks seal ka kultuuriüritused. "See on juba järgmine etapp. Kõigepealt tähed, vaateplatvorm ja turvaline teerada üles. Aga siin on mäe taga on karjääriauk ja see on tõeliselt vahva, nagu looduslik amfiteater, ja on mõte korrastada ta ära nii, et seal oleks vabaõhusaal, kus oleks võimalik teatritükke ja kontserte korraldada," rääkis Täpsi.

Seda, kas üritusi juba järgmisel suvel seal nautida saab, ei osanud Täpsi öelda, kuid uued tähed ja vaateplatvormi soovivad nad selleks ajaks kindlasti mäele saada.