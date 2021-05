ERM tahab võõrustada 200 000 külastajat aastas

Pandeemia tõttu kukkus ERM-i külastajate arv mullu 95 000 peale. ERM-i direktor Alar Karis seletas, et külastajate arv ei ole eesmärk iseenesest. Tähtis on leida tasakaal, et inimesi harida ja samas pakkuda piisavalt meelahutust, et rohkem külastajad kohale meelitada.

"ERM-is on see suur võimalus, et ühe ajahetkel võib saada nii haridust ja teadmisi kui ka natuke meelelahutuslikku. Kui te küsite, kuidas tänane seis on, siis meie püsinäitus, mis oli algselt mõeldud muutuvamana, ei ole muutunud selles tempos, nagu me oleks tahtnud. Sellega peab kindlasti tegelema. Siis tooks inimesi tagasi ka püsinäitus," rääkis Karis.

Endine ERMi direktor Krista Aru ei tee Karisele etteheiteid, kuid ütleb, et ERM-il on palju kasutamata potentsiaali. Näiteks võiks rohkem koostööd teha haridussüsteemiga, Eesti vähemusrahvastega ning muuseumi roll Tartu esindushoonena võiks olla tähtsam. 200 000 külastajat on Aru hinnangul realistlik eesmärk, kuid nõuab pingutust.

"Sisu võib olla ju väga õpetlik, kasvatav, hariv. Ilmselt see nii ERM-i puhul ka jääb. Aga me saame seda kõike esitada ja esitleda kaasaegses, atraktiivses, paeluvas vormis. Ka vanadel aegadel me vaidlesime palju selle üle, kust see piir läheb. Ei tohi karta kõikvõimalikke uuendusi. Võib olla ka ülemeelikuid või meelelahutusena paistvaid uuendusi. Need peavad tulema, aeg läheb edasi. Me ei saa jääda kinni sellisesse vitriininäitusesse," sõnas Aru.

Alar Karis loodab, et aastal 2024 saadakse riigilt 30 miljonit eurot, et muinsuskaitseametiga ühiselt Raadimõisa varemetele rajada Lõuna-Eesti muuseumite avatud ühishoidla.

"Teisisõnu, see ei ole kureeritud näitused, vaid hoidlas olevad esemed on siis kõik järjest inimestele vaadata. Ma ei ole sellega nõus, et siia tuleks lihtsalt hoidla. See muudaks selle keskkonna laoks," sõnas Karis.

Karise eelkäija Tõnis Lukas on arengukavaga rahul. Lukase sõnul jätkatakse mitmeid tema ametiajal seatud eesmärke. Kui viiruselevik taandub, loodab Lukas näha ERM-is näitust, mis saab ka suuremat rahvusvahelist tähelepanu.

"Peaks lähiaastatel aja, koha ja ruumi leidma ka mõnele väga tugevale rahvusvahelisele kultuurinäitusele, mida Põhja-Euroopas ei ole tükk aega olnud. Mida tuleks lisaks eestlastele ka piiri tagant rahvas vaatama," sõnas Lukas.