Tartu Uues Teatris jõuab augustis publiku ette Kinoteatri uus lavastus "Haige mäger"

"Haige mäger" on lavastaja Ringo Ramuli debüüt Kinoteatris ning lavastuse loomine on saanud inspiratsiooni 1960. aastate Eesti alternatiivkultuurist, eeskätt legendaarsest Tartu Ülikooli bioloogide ja geograafide ansamblist Rajacas, mis esitas õppetöö kõrvalt sõnalis-muusikalisi kavu ning tõi Eesti lavadele musta huumori.

"See ei ole katse toonaseid aktsioone rekonstrueerida, ina see oleks võimatu ega annaks ka edasi seda, mida need omas ajas tähendasid," avas Ramul lavastuse tausta.

Lavateksti autor Priit Põldma selgitas, et neid huvitab muu. "Kuidas ja miks inimesed kohtuvad, kuidas hakatakse koos tegutsema, miks tehakse midagi, millel pole tervemõistuslikus maailmas põhjendatavat eesmärki? Mis tõukab tagant oma erialal silmapaistvaid loodusteaduste tudengeid, et nad hakkavad tegema ennastunustavalt teatrit ja muusikat, nii et legend sellest kestab üle põlvkondade?"

Laval kohtuvad noored näitlejad erinevatest Eesti teatritest: Grete Jürgenson Rakvere teatrist, Teele Pärn Draamateatrist, Sander Roosimägi Eesti Noorsooteatrist ning Vene Teatrist Eduard Tee. Lavastuse kunstnik on Arthur Arula, helilooja Jakob Juhkam, valguskunstnik Rene Liivamägi ja helikujundaja Lauri Lüdimois. Autor Priit Põldma ning lavastaja Ringo Ramul.