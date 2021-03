Selgusid teatriauhindade nominendid

Lavastajaauhind ja kunstnikuauhind on alates 2020. aastast teatriliigiülesed, mis annab võimaluse tunnustada lavastaja- ja kunstnikutöid laiemalt. Lavastajaauhinna ja kunstnikuauhinna nominendid ja laureaadid valis seega tänavu esimest korda ühisžürii, mis moodustub igal aastal viie liigižürii ja ühe erižürii esindajatest (sõna-, muusika-, balleti-, tantsu-, etenduskunsti ja lastelavastused).

Teatriliigiülesed auhindade žüriisse kuulusid Ott Karulin (esimees), Kristiina Garancis, Iir Hermeliin, Henri Hütt, Mae Kivilo, Kerri Kotta, Kaja Kreitzberg, Alvar Loog, Valle-Sten Maiste, Jaak Põldma, Anneli Saro ja Tatjana Voronina.

Lavastajaauhind

Lauri Lagle – "Sa oled täna ilusam kui homme" (Von Krahli Teater).

Karl Saks – "Planet Alexithymia" (Kanuti Gildi SAAL ja e⁻lektron).

Hendrik Toompere jr – "Lehman Brothers" (Eesti Draamateater).

Juhan Ulfsak – "Pigem ei" (Von Krahli Teater).

Ingomar Vihmar – "Tango" (Endla Teater).

Kunstnikuauhind

Laura Pählapuu – lavakujundus lavastusele "Lehman Brothers" (Eesti Draamateater).

Siim Reispass – valguskujundused lavastustele "Sinust saab tantsija!" (Sõltumatu Tantsu Lava ja e⁻lektron) ning "Sa oled täna ilusam kui homme" (Von Krahli Teater).

Jaagup Roomet – kujundus lavastusele "Nad tulid keskööl" (Tallinna Linnateater).

Petri Tuhkanen – valgus- ja videokujundus lavastusele "Kuritöö ja karistus" (Eesti Draamateater).

Juhan Ulfsak ja Kairi Mändla – kujundus lavastusele "Pigem ei" (Von Krahli Teater).

Sõnalavastuste auhindade žüriisse kuulusid Jaak Prints (esimees), Karin Allik, Rait Avestik, Mae Kivilo, Valle-Sten Maiste, Kaie Mihkelson ja Meelis Oidsalu.

Meespeaosatäitja auhind

Henrik Kalmet – Deimantas lavastuses "Mul oli nõbu" (Vaba Lava).

Indrek Sammul – Eduard lavastuses "Millest tekivad triibud?" (Eesti Draamateater) ja Charles Blondin lavastuses "Niagara ületamine" (Kinoteater).

Tarvo Sõmer – Mihkel lavastuses "Tema taevaliku Õnneküla potitehas" (Ajateater) ja toriseja Esko lavastuses "Kõike head, vana toriseja" (Rakvere Teater).

Juhan Ulfsak – osaleja lavastuses "Kas te olete oma kohaga rahul" (Kanuti Gildi SAAL).

Priit Võigemast – Mayer Lehman, Robert Lehman jt lavastuses "Lehman Brothers" ning Porfiri Petrovitš lavastuses "Kuritöö ja karistus" (mõlemad Eesti Draamateater).

Naispeaosatäitja auhind

Luule Komissarov – Kaata lavastuses "Katkuhaud" (Ugala Teater).

Anu Lamp – Irmgard Litten lavastuses "Nad tulid keskööl" (Tallinna Linnateater).

Mirtel Pohla – Lola lavastuses "Triller" (Ugala Teater).

Ilo-Ann Saarepera – Flavia de Luce lavastuses "Piruka magus põhi" ja Askuri naine lavastuses "Valged põdrad" (mõlemad Ugala Teater).

Marika Vaarik – Juhataja lavastuses "Pigem ei" ja osatäitja lavastuses "Sa oled täna ilusam kui homme" (mõlemad Von Krahli Teater).

Meeskõrvalosatäitja auhind

Riho Kütsar – Aleksei lavastuses "Kaalud" (Teater Vanemuine) ning Hægstadi peremees, Dovre-vana, Master Cotton, Fellah ja Kokk lavastuses "Peer Gynt" (Teater Vanemuine, Ugala Teater ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia).

Jörgen Liik – Wanamun lavastuses "Pigem ei" ja osatäitja lavastuses "Sa oled täna ilusam kui homme" (mõlemad Von Krahli Teater).

Arvi Mägi – Turja Laas lavastuses "Õitsev meri" (Kuressaare Teater).

Peeter Tammearu – Stomil lavastuses "Tango" (Endla Teater).

Kristo Viiding – osatäitmised lavastuses "Millest tekivad triibud?" (Eesti Draamateater).

Naiskõrvalosatäitja auhind

Mari Abel – Küpsis lavastuses "Pigem ei" ja osatäitja lavastuses "Sa oled täna ilusam kui homme" (mõlemad Von Krahli Teater).

Piret Krumm – Emma, Irina, Adessa, Keit, Mirjam, Doris ja Saara lavastuses "Tallinnville" (VAT Teater).

Helena Lotman – Sonja lavastuses "Kuritöö ja karistus" (Eesti Draamateater).

Terje Pennie – Ema lavastuses "Sorri, ei saa aidata" (Ugala Teater).

Inga Salurand – osatäitmised lavastuses "Millest tekivad triibud?" (Eesti Draamateater).

Eriauhind

Marius Ivaškevicius – kuraatoriprogramm Vabal Laval, mis on peegeldanud postsovetliku Ida-Euroopa ühiseid kogemusi värskes vormis.

Maarja Mitt-Pichen, Märt Avandi, Ivar Põllu, Kristiina Põllu ja Rene Liivamägi – "Anne lahkub Annelinnast": valushele autoriteatri sähvatus (Tartu Uus Teater).

Andres Noormets – "Valged põdrad": lummavalt kummastav atmosfääriloome (Ugala Teater).

Kristjan Suits, Evelin Võigemast ja Sten-Johan Lill – "Inimese hääl": julgus tõusta oludest kõrgemale (Tallinna Linnateater).

Urmas Vadi – "Millest tekivad triibud?": klassikast ammutatu, ruumileidlikkuse ja mängurõõmu põiming (Eesti Draamateater).

Muusikaauhind

Žüriisse kuulusid Kerri Kotta (esimees), Alvar Loog, Kristel Pappel, Karmen Puis ja Jaanika Rand-Sirp.

Pavlo Balakin – nimiosa Gaetano Donizetti ooperis "Don Pasquale" (Rahvusooper Estonia).

Tamar Nugis – doktor Malatesta osatäitmine Gaetano Donizetti ooperis "Don Pasquale" (Rahvusooper Estonia).

Alla Sigalova – lavastaja-koreograaf lavastuses "Minu veetlev leedi" (Vene Teater).

Priit Volmer – nimiosa Gaetano Donizetti ooperis "Don Pasquale" (Rahvusooper Estonia).

Balletiauhind

Žüriisse kuulusid Enn Suve (esimees), Tiit Härm, Kaja Kreitzberg, Dagmar Rang-Saal ja Tatjana Voronina.

Teet Kask – balleti "Kuldne tempel" koreograaf-lavastaja (Birdname).

Marina Kesler – balleti "Anna Karenina" koreograaf-lavastaja (Eesti Rahvusballett).

Ketlin Oja – Alice lavastuses "Alice Imedemaal", nimiosa lavastuses "Giselle" ja solist lavastuses "Tšaikovski meistriteosed: Serenaad ja 6. sümfoonia" (kõik Eesti Rahvusballett).

Cristiano Principato – Vronski lavastuses "Anna Karenina", Ärtu soldat lavastuses "Alice Imedemaal", Pähklipureja-prints lavastuses "Pähklipureja" ja solist lavastuses "Tšaikovski meistriteosed: Serenaad" (kõik Eesti Rahvusballett).

Anna Roberta – nimiosa lavastuses "Anna Karenina", Odette/Ottilie lavastuses "Luikede järv" ja solist lavastuses "Tšaikovski meistriteosed: Serenaad" (kõik Eesti Rahvusballett).

Tantsuauhind

Žüriisse kuulusid Kai Valtna (esimees), Henri Hütt, Marie Pullerits, Jaak Põldma ja Oksana Tralla.

Karolin Poska – "Sinu nirvaanale": performance'i-kunsti ja koreograafiat ühendav rännak kahetsusteta elu poole (Kanuti Gildi SAAL).

Helen Reitsnik – fenomenaalselt esteetika kategooriate ülene, stampidest vaba ja karismaatiline tantsija lavastustes "Sinust saab tantsija!" (Sõltumatu Tantsu Lava ja e⁻lektron), "Habras ilu" ja "FN" (mõlemad Fine5 Tantsuteater).

Külli Roosna ja Kenneth Flak – "Two Body Orchestra": kahe keha võit orkestri mastaapsuse, au ja suursugususe üle (Sõltumatu Tantsu Lava, Scenekunst Sør ja Dansearena Nord).

Karl Saks – "Planet Alexithymia": keha, ruumi ja tajumatuse vahelisust kompav teadusulmeline koreograafia (Kanuti Gildi SAAL ja e⁻lektron).

Etenduskunsti auhind

Žüriisse kuulusid Ott Karulin (esimees), Maria Arusoo, Luule Epner, Kristiina Garancis ja Bert Raudsep.

Mart Koldits, Kairi Mändla, Jan Teevet, Joosep Uus, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk, Kirill Havanski, Kalle Tikas ja Jari Matsi – ……. "*******" (Von Krahli Teater ja Paide Teater).

Lauri Lagle – väljendusvahendite sümfoonia "Sa oled täna ilusam kui homme" (Von Krahli Teater).

Birgit Landberg – uurimuslik ja ajakajaline rännaklavastus "Inimesed ja numbrid" (Vaba Lava).

Maike Lond, Kaie Olmre, Taavet Jansen, Hendrik Kaljujärv, Kristjan Jansen, Andrus Aaslaid, Katrin Aaslaid, Jaan Evart, Andrus Laansalu ja Bohdana Korohod – uuenduslik ja uuendav etenduskeskkond elektron.live.

Jarmo Reha – terav kohalolu lavastuses "WhiteWash" (Vaba Lava).

Teatritöötajate auhindade žüriisse kuulusid Heigo Teder (esimees), Pille Jänes, Anu Konze, Marika Raudam, Margus Vaigur ja Mait Visnapuu.

Lavastust ettevalmistava töötaja auhind

Liis Aedmaa – Ugala teatri dramaturg, kes on oma tööga tõestanud, et loomingulise ja täpse tekstitajuga dramaturgil on lavastusprotsessis tähtis osa.

Mait Sarap – Vanemuise teatri dekoratsiooniala assistent, kes on loonud nutikaid insener-tehnilisi dekoratsioonilahendusi ka pealtnäha kõige võimatumatele ideedele.

Kadri Varblane – Eesti Draamateatri kostüümilao hoidja, kelle eestvedamisel valmis möödunud aastal kostümeerija kutsestandard ja kellest on kujunenud lavastuskunstnikele usaldusväärne partner kostüümide komplekteerimisel.

Etendust teenindava töötaja auhind

Tarmo Matt – Kuressaare Teatri tehnikajuht ja valgusmeister, kes teenindab ühes väiketeatris kõiki tehnilisi valdkondi kõrgel professionaalsel tasemel.

Johannes Tammsalu – Eesti Draamateatri etendusteenistuse juht, kelle kuulumisel meeskonda on lavastuste tehniline pool olnud täieliku hoole all, loominguline mõte on saanud vabalt lennata ning eesriide avanedes on ta juhatanud kõiki veatult laval ja lava taga.

Kaie Uustal – Vanemuise teatri kunstnik-rekvisiitor, kuid mitte ainult! Etenduse juhina pani ta Luunja valla suvelavastuses "Keisri usk" oma töökuse, täpse silma ja heatahtlikkusega ühte jalga käima kogu lavastuse kireva meeskonna.

Haldus- ja administratiivtöötaja auhind

Eneli Järs – Kanuti Gildi SAALi projektijuht, kelle järjepideva tutvustustöö ja organiseerimise tulemusel on Eesti etenduskunstnikud jõudnud lavale ka mujal Euroopas.

Taivo Pahmann – Rahvusooper Estonia tehnikadirektor, kes peadirektori kohusetäitjana juhtis teatrit möödunud aastal kindla käega edasi ja on andnud suure panuse teatri tehniliste töötajate kutsesüsteemi ülesehitamisse.

Marika Tint – Rakvere Teatri korraldusjuht, kes on edukalt juhtinud teatri reklaami-, turundus- ja müügitööd, edendanud Eesti Etendusasutuste Liidu heaks töötades teatritevahelist koostööd ning olnud ühise ressursiplaneerimise programmi idee eestvedaja.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

Žüriisse kuulusid Kadi Herkül (esimees), Kaija M. Kalvet, Kalju Orro, Annemari Parmakson, Priit Põldma, Anne-Ly Sova ja Katarina Tomps.

Eero Epner – teatripildi lõikavalt kujundlik, nukker-irooniline peegeldamine Karini ja Marko artiklisarjas: "Karin ja Marko" (Sirp 14. II 2020), "Karin ja Marko 2" (Teater. Muusika. Kino 2020, nr 3), "Mati Undi puudumine" (Sirp 12. VI 2020) ning "Harmooniline õnnelik inimene" (Sirp 7. VIII 2020).

Luule Epner ja Eero Epner – teatri- ja tegevuskunsti piirialade põhjalik avamine kunstnikuportree vormis: "Ene-Liis Semperi autorilavastuste hübriidne esteetika" (Kunstiteaduslikke Uurimusi 2020, kd 29).

Kaja Kann – etenduskunsti ja nüüdistantsu isikupärane, otsekohene ja üldistusjõuline kajastamine: "Vägivalla estetiseerimine on lavastaja otsus" (Sirp 10. I 2020) ja "Üleharitud koreograafide tupikseis" (Sirp 13. III 2020).

Valle-Sten Maiste – kultuuriloolise taustsüsteemi ja subjektiivse hinnangu veenev ühendamine ning etendajat toetav hoiak: "Elu, mis on hooliv ja aus nagu Ansip ning truu nagu Leslie Da Bassi Naine" (Teater. Muusika. Kino 2020, nr 2), "Mehe pilkamine Annelinnas" (Sirp 15. V 2020), "Miljoni dollari kvarteti hääbumisgruuv" (Sirp 11. IX 2020) ning arutlused "Teatrivahi" raadiosaadetes ja podcast'ides.

Riina Oruaas – teooria tööriistade osav kasutamine konkreetsete kunstinähtuste analüüsimisel ja selgitamisel: "Musta laega lavastus" (Postimees 3. II 2020) ja ""Tartu interdistsiplinaar", brikolööride pidu" (Teater. Muusika. Kino 2020, nr 11).

Algupärase dramaturgia auhind

Antakse kahe viimase aasta jooksul lavale jõudnud algupärase teatriteksti eest (näidend, dramatiseering, adaptsioon, lavastustrupi ühislooming).

Žüriisse kuulusid Riina Oruaas (esimees), Heidi Aadma, Tambet Kaugema, Priit Pedajas ja Peeter Sauter.

Julia Aug – "Minu Eesti vanaema".

Piret Jaaks – "Siirderiitujad" (lavastuspealkirjaga "Valged põdrad").

Ott Kilusk – "Kirvetüü".

Ivar Põllu – "Anne lahkub Annelinnast".

Jaan Undusk – "Suur Siberimaa".

Salme Reegi nimeline lasteteatri auhind

Žüriisse kuulusid Anneli Saro (esimees), Iir Hermeliin, Tambet Kaugema, Kairi Kruus ja Kirsten Simmo.

Jaanika Juhanson – lavastajatöö luulelavastuses "Tähemängud ja mängutähed" (Teatri- ja Muusikamuuseum).

Sandra Lange – näitleja-, kunstniku- ja lavastajatöö põnevuslavastuses "Canterville'i kummitus" (Kellerteater).

Ilo-Ann Saarepera – näitlejatöö noorte krimiloos "Piruka magus põhi" (Ugala Teater).

Karl Sakrits – lavastajatöö väikelastelavastuses "Tulipunane vihmavari" (Eesti Noorsooteater).

Mare Tommingas – lavastaja- ja koreograafitöö lasteballetis "Tilda ja tolmuingel" (Teater Vanemuine).

Sõnalavastuste muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhind

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žüriisse kuulusid Olav Ehala (esimees), Tauno Aints, Tõnu Kõrvits ja Ardo Ran Varres.

Jakob Juhkam – originaalmuusika lavastustele "Pigem ei" (Von Krahli Teater) ning "Kuritöö ja karistus" (Eesti Draamateater).

Lauri Kaldoja, Joel Remmel, Heikko Remmel ja Ahto Abner – originaalmuusika ja muusikaline kujundus lavastusele "Lehman Brothers" (Eesti Draamateater).

Feliks Kütt, Ott Kilusk ja Jaanus Mehikas – muusikaline kujundus ja laulud lavastusele "Nagu süldikeeduvesi" (Endla Teater).

Riina Roose ja Jaak Jürisson – muusikaline kujundus lavastusele "Osnap" (Tallinna Linnateater).

Villem Rootalu – originaalmuusika ja muusikaline kujundus lavastusele "Sõsara sõrmeluud" (Misanzen).