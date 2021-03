Vahur Keller: lavastuse "Marie Roget' mõistatus" esteetika on kummituslik

Lavastaja ja kaasautori Vahur Kelleri sõnul muudab "Marie Roget' mõistatuse" eriliseks see, et toimuva alguseks on tõestisündinud lugu Mary Rogersist, kes elas 19. sajandil New Yorgis. "Tema mõrvajuhtum sai erakordse tähelepanu, kõik lehed kirjutasid sellest ja ühiskonnas tekitas see palju furoori."

Samas rõhutas Keller, et nad ei too lavale mitte Edgar Allan Poe "Marie Roget' mõistatust", vaid nende lavastus uurib kirjanikku ennast. "Meil on laval Edgar Allan Poe ja detektiiv Dupin, kes hakkab Poe'd küsitlema, et jõuda selle loo tegelike tagamaadeni."

"Lavastuse esteetika on kummituslik, ootamatult ilmuvad välja kunagi elanud inimeste vaimud, näiteks on meil laval ka Mary Rogers, keda kehastab Liis Haab," selgitas lavastaja ja mainis, et "Marie Roget' mõistatuse" võib liigitada mõrvamüsteeriumiks. "See läheb aga palju sügavamale psühholoogiasse ja hakkab mängima kusagil alateadvuse kihtides.

"Me elustame sündmusi, mis võisid aset leida, ja proovime leida, kuidas need võisid juhtuda," mainis ta ja rõhutas, et nad püüavad mõista seda, millised inimesed elasid tol hetkel alles tärkavas New Yorgis. "See linn oli tol hetkel hoopis teistsugune tänapäeval, palju sisserändajaid ja väga ohtlik, aga kirev keskkond."