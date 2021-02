Pildid: Kellerteatris jõuab lavale mõrvamüsteerium "Marie Roget' mõistatus"

"Marie Roget' mõistatus" on Edgar Allan Poe teine lugu detektiiv Auguste Dupini novellide seerias. Charles Baudelaire nimetas seda jutustust "meistriteoseks" ja "imeks". See on esimene kirjanduslik mõrvamüsteerium, mis põhineb tõestisündinud lool. Poe püüdis poolteist aastat peale sündmusi kauni tubakaneiu Mary Rogersi kadumise mõistatust lahendada. Ta viis New Yorgis sündinud loo tegevustiku Pariisi ja nimetas Mary Rogersi Marie Roget'ks. Kuigi Poe analüüs on jutustuses vaimustav, ei õnnestunud suurel kirjanikul siiski süüdlaseni jõuda ja Mary Rogersi juhtum on tänaseni lahendamata.

180 aastat hiljem otsis Vahur Keller välja selle saladusliku looga seotud mälestused, tõendusmaterjalid, teooriad ja legendid ning saatis avastatud faktide valguses detektiiv August Dupini uuesti juhtumit uurima. Kirjanik Poe ja tema loodud tegelane Dupin äratavad lavastuses ellu juhtumiga seotud inimesi ning lahkavad läbisegi nii fakte kui fantaasiaid – kõik selleks, et leida tõde.

Edgar Allan Poe rollis on Riho Rosberg, detektiivi Auguste Dupini mängib Meelis Kubo, Mary Rogersit Liis Haab. Lavastaja ja helikujundaja on Vahur Keller, kunstnik Britt Urbla Keller, koreograaf Kristina Paškevicius, maskikunstnik Sandra Lange, valgus- ja videokujundaja Rene Topolev ja grimmikunstnik Evelin Sulg.