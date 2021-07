"Põrguvürtsi pitsball" esietendus lükkub näitleja vigastuse tõttu edasi

"Jalgrattaga proovist koju sõitnud Päär Pärensonile sõitis auto otsa," kommenteeris lavastaja ja väiketeatri Ruum Raam Ring juht Jaanika Juhanson. "See oli niivõrd-kuivõrd õnnelik õnnetus, et midagi hullemat ei juhtunud, Päärul on rangluumurd ning muud väiksemad vigastused, mille paranemine võtab aega."

Juhanson rõhutas, et ülejäänud trupi ja meeskonnaga teevad nad lavastuse nii valmis, kui ilma lavastuse ühe alustalata võimalik ja nn konserveerivad lavastuse seisu, et uute mängukordade eel oleks võimalik juba tehtud suur töö taastada. "Pääru osalemist lavastuses pole asendada võimalik ning selleks pole ka vähimatki soovi, sest tema panus lavastusse nii näitleja, räppari-laulja, laulude ja tekstide looja ning koreograafina on määravalt oluline."

"Põrguvürsti pitsballi" teksti on kirjutanud lavastaja-dramaturg Jaanika Juhanson, kasutatud on kirjanik Paavo Matsini kirjutatud monolooge ja Päär Pärensoni laulutekste. Lavastuskunstnik on Johannes Valdma, kostüümikunstnik Kätlin Haak, valguskunstnik Sander Aleks Paavo, videokujunduse teeb Taavi Varm ja muusikalise kujunduse Remi Prual. "Põrguvürsti pitsball" on lavastaja Jaanika Juhansoni pandeemia ajal loodud väiketeatri Ruum Raam Ring teine lavastus, esimene oli Veronika Kivisilla tekstidel loodud "Kuni armastus peale tuleb" Kirjanike Maja.