Arvustus. Põrgulikult lõbus kirjanduslik pitsball

Lavastaja Jaanika Juhansoni autoriteatri Ruum Raam Ring uuslavastus "Põrguvürsti pitsball" on muhe ja kabareelik lustimäng kirjandusest ja kirjandusega.

Loo peategelane on N linnakese läbipõlenud noor eesti keele ja kirjanduse õpetaja preili Marge, kes on juba jõudnud hakata vihkama oma õpilasi, vanemaid kolleege ja tegelikult ka kirjandust. Tema soov saada kirjanikuks on surutud maha, peidetud sügavale sisemusse ning alles jäänud vaid ringiratast keerlev tsükkel õpetada tihedalt läbi uuritud kirjanikke. Kirjandusuurijate poolt vembumeheks tituleeritud Vilde ja tema huumor ilmselgelt õpetajannale ei sobi, kuid saatuse vimkana võtab just nimetatud kirjanikuhärra tema peas koha sisse ning hakkab unistuste täitumise poole suunama.

Karmel Naudre mängitud õpetajannat olen ma oma eluteel mõne korra varemgi kohanud. Ülitõsine suhtumine oma töösse, morn olek, kammitsetud viha ning samas üüratu sisemine kurbus – miks just tema elu pidi selliseks kujunema, sealsamas oskamatus suletud ringist välja tulla. Naudre oskus mängida saladusi täis rõõmutuid tegelasi on mulle varem ka silma jäänud. Esimesena meenub Rose'i roll William Mastrosimone "Unistajas" (lavastaja Tõnis Veelmaa), sünget salapära õhkus temast ka Endla teatri lavastuses "Noor jää" (lavastaja Kaili Viidas) Kilduna, noore naisena, kelle hinges on keelatud armastus.

"Põrguvürsti pitsball" Autor/allikas: Ruum Raam Ring

Karl Edgar Tammi energiat ja peaaegu pidevas liikumises olemist – nii konferansjee kui ka Vildena – oli väga huvitav jälgida. Tahtmatult meenutas ta mulle seejuures mingitel hetkedel koomik Jim Carrey't, ennekõike avala naeratuse ja kiirete rollivahetustega. Sedasama vetruvust ja pulbitsevat energiat on näha ka tema erinevates rollides nii lavastuses "Carmen" (teater Must Kast, lavastaja Peeter Volkonski) kui ka "Sõda ja rahu" (Vaba Lava, autor-lavastaja Jakub Skrzywanek). Seevastu olen laval näinud ka Tammi tõsisemat poolt, mis tuli välja nii Emilina lavastuses "Alina" (teater "Must kast", lavastaja Kaija M Külm) kui ka Tusenbachina lavastuses "Kolm õde" (teater "Must kast", lavastaja Ingomar Vihmar).

Lavastusele annab muhedust juurde ka teine konferansjee-vembumees Vilde, koreograaf, näitleja ja räppari Päär Pärensoni kehastuses. Lisaks Pärensoni rõõmsameelsetele ja kaasahaaravalt esitatud räpinumbritele juhib ta ka kogu näitemängu aja sujuvalt lavastuse helikujundust. Sama sundimatult kui Pärenson toimetab helidega sekkub stseenide vahetumisel lavastusse kelmika muige saatel lavastaja Jaanika Juhanson valgustajana. Mänguline suhtumine rollide vahetamisse annab väikese trupiga autoriteatrile hubase ja koduse mõõtme. Muuseas, napilt tund enne etenduse algust tõstis trupp ühekoos paika nii lava kui ka publikuala, kehastudes vaheldumisi lavatöölisteks, rekvisiitoriteks ning kõigiks teisteks olulisteks teatri taustajõududeks.

Raamatupoe REaD uus ja avar kodu Põhjala tehases on lavastusele ideaalne paik, hakka või tahtmatult mõtlema, et kirjanikuhärrad pilve pealt mängisid lavastusele ninanipsu, et see just õigel ajal, õiges kohas ja õiges koosseisus lavale jõuaks. Teatri Facebooki postitusi jälgides lükkus lavastuse "Põrguvürsti pitsball" esietendus enam kui kaks aastat edasi, vahetus Marge osatäitja ja neljaliikmelisest trupist sai kolmeliikmeline.

Nappide vahenditega on raamatupood muudetud hubaseks teatrisaaliks, vaatajatel on võimalik end sisse seda mugavasse tugitooli või leida endale sobivaim tool ja turvalisem poenurk, kust lavastust vaadata. Selles pood-kohvik-teatrisaalis on publiku vahele paigutatud väikesed lauad, juhuks kui keegi soovib sinna toetada mõnd kohvikust kaasa võetud tassi või klaasi. Lavastuse alguses seevastu ei lasta aga vaatajal end liiga mugavalt tunda, sest konferansjeed uurivad nii mõneltki publiku seast nende lapsepõlve unistusi. Silmside publikuga jääb näitlejatel alles ka pärast seda, kui hoogne ja kupleelik "Parnassile" teeb ruumi juba järgmistele tekstidele.

"Põrguvürsti pitsball" Autor/allikas: Ruum Raam Ring

Punased detailid lõngakeradest koheva pleedini, daamikübarast südamekujuliste prillideni, kirjasõna täis tapeedirullid, kõvakübarad, käevõrudeks moondunud makroonid ning teisedki põnevad detailid aitavad vaataja kujutlusvõimel lavastuse kirjanduslikel radadel kaasa lennata, kohtudes teel Antoni, Mati Undi, kassi, proua Vilde ja Särevitega. Humoorikas lugu Marge väljakutseid täis eneseleidmisest pakub vaatajale head huumorit, vahvat äratundmist ning loomulikult ajurakke liigutama panevat mõttemängu kirjanduslike tegelaste ja tsitaatide äratundmisel.

Jaanika Juhansoni (ning kaasautorite Päär Pärensoni ja Paavo Matsini) helge ning heatujuline "Põrguvürsti pitsball" sobib oma olemuselt ja lustlikkuselt täiendama väärikate kirjanduslike fantaasiate "Vaimude tund Koidula tänavas" (autor Andrus Kivirähk, lavastaja Priit Pedajas, Eesti Draamateater) ning "Millest tekivad triibud?" (autor ja lavastaja Urmas Vadi, Eesti Draamateater) ridu.