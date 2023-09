Jaanika Juhanson: "Põrguvürsti pitsball" on lavastus pöördehetkedest

"Põrguvürsti pitsball" on lavastus pöördelisest hetkest. Kümnest sekundist, mil otsustad võtta oma unistuste täitumise enda kätte.

"See väga intensiivse elu hetk, kus sa otsustad oma elu muuta, kus sa otsustad, et see, mis ma praegu teen, kas see päriselt köidab mind. Kas see on päriselt see, mida ma päriselt oma elus teha tahan või ma peaksin midagi muutma. Aga mida ma olen ise teinud, et saada see võimalus ja mida ma olen teinud selleks, et tegelikult olla õnnelik," kirjeldab oma lavastust Jaanika Juhanson.

"Ta on selline südikas noor naine," kirjeldab näitleja Karmen Naudre oma tegelast, "kes kuidagi võtab riski ja võtab ette ühe uskumatu teekonna, seda protsessi lõpuks ikkagi usaldades ja sellega kaasa minnes."

Lavastus saab pöörde, kui peategelase pähe asub elama rahvakirjanik Eduard Vilde, kes veab noore naise veidratesse seiklustesse ning teekonna lõpus terendab kutsuvalt põrguvürsti paheline pitsball.

Karmel Naudre toob välja, et on üsna haruldane, et peakangelast ei juhi loos mitte armastus ega suhtedraama, nagu see naistegelaste puhul sageli on, vaid puhtalt tema karjäärialased unistused. "Sinna kõrvale pole kaasatud mitte ühtegi keerukat suhet, perekonda, kallimat, lapsi... On ainult see naine, tema isiksus, tema iseloom, tema unistused, tema soovid ja hästi puhtalt me sellega tegelemegi," sõnab ta.

Etendused toimuvad kuuel korral septembris ja oktoobris Põhjala raamatupoe REad ankruSAALis.