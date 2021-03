Galerii: Aare Toikka lavastab VAT teatris Andrus Kivirähki "Juuditit"

Sünopsis:

Juudit on üks nendest surematutest tegelastest, kes on elanud üle aastatuhanded, erinevad maailmavaated ja ühiskondlikud arengud ning jäänud kütkestavaks karakteriks ka täna. Kuid kes on tänapäeva Juudit?

Noor naine, kes läheb ja teeb seda, mida tarvis? Teeb seda, mida mehed teha ei julge? Ning päästab seeläbi – kelle? Iseenda? Oma kodulinna? Või terve inimkonna, sest vähemaga Juuditi taoline idealist ei lepi? Mille poolest tänapäeva Juudit teistsugune on? Kas Petuuliat on veel võimalik päästa? Selge on igatahes see, et endiselt on Juuditi ümber neetult palju vanamehi.

Lavastaja Aare Toikka, kunstnik Pille Jänes, valguskunstnik Sander Põllu ning videokunstnik Sander Põldsaar. Lavastuse helilooja ja muusikaline kujundaja Ardo Ran Varres. Osades Ingrid Margus, Henessi Schmidt, Gert Raudsep, Margo Teder ja Tanel Saar.