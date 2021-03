Etendusasutuste liit peab valitsuse otsust kultuur sulgeda alusetuks

Etendusasutuste liidu juhatuse esimees Margus Allikmaa rõhutab oma kirjas peaministrile korduvalt, et valitsus pole oma otsuses kultuuriasutused sulgeda teinud piisavalt põhjendustööd ega tuginenud seadustele.

"Valitsus on keelanud statsionaarse istekohaga kultuurisündmused, ent ei ole korralduses ega seletuskirjas toonud välja ühtegi selget põhjendust, miks sulgemine on viirusega võitluseks vältimatult vajalik ning kuidas valdkond, kus R on nii Eesti praktika kui teadusliku teadmise kohaselt alla ühe, võimaldab viiruse levikut alla tuua," kirjutab Allikmaa.

Sama toob ta välja ka muuseumide kohta, kus on tema sõnul võimalik inimesi hajutada paremini kui näiteks kaubanduskeskustes. Allikmaa kirjutab, et pole põhjendatud, miks ka muuseumide sulgemine on vältimatult vajalik.

"Korralduses ja selle seletuskirjas on selgitatud üldist viirusolukorda Eestis, võrreldud nakatumust muu Euroopaga ja toodud välja, et Eestis on see märkimisväärselt suurem. See, kas mingi näitaja on suurem või väiksem võrreldes muu maailmaga ei anna (õiguslikku) alust millegi piiramiseks. Piirangud tuleb kaaluda paika arvestades üksnes Eesti olusid ja Eestis kehtivat õigusruumi," seisab pöördumises.

Allikmaa kirjutab, et on arusaadav, kui kultuuritegevust on vaja piirata, et haiglasüsteem vastu peaks. "Ent valitsuse korralduses ja selle seletuskirjas toodud põhjendustest ei nähtu, mis on kultuurikeelu ja haiglasüsteemi töös hoidmise omavaheline põhjuslik seos," lisab ta.

Muu hulgas toob Allikmaa välja ka valitsuse kommunikatsiooni ebaselguse, kui esmalt tundus 25. veebruaril öeldu järgi, et kultuuriasutused peavad kinni minema 1. märtsist, kuid päev hiljem anti teada, et sulgemine toimub hoopis 3. märtsil.

"Seega teatrid, kes olid asunud valitsuse sõnadele tuginedes oma saale tühjendama, said teada, et valitsus oli oma sõnumit muutnud. Seega 1. ja 2. märtsil jäi ära ridamisi etendusi puhtalt põhjusel, et valitsuse sõnumid on ebaselged," lisas ta.

Allikmaa selgitas, et selle tulemuseks oli ebavajalik majanduslik kahju teatritele ja meelehärm nii publikule kui müügiinimestele.

Lisaks toob Allikmaa välja, et piirangute seletuskirjas peaks olema selgelt viidatud ka konkreetsetele teadusnõukoja soovitustele. Seeläbi saaks inimesed aru, mille alusel teatud piirangud kehtestatud on.

Valitsuse juhenditega kultuuriasutustele saab tutvuda kultuuriministeeriumi kodulehel.