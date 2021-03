Muuseumid tegid enne sulgemist lõpuspurdi

Muuseumides on reeglina nädalavahetused kõige rahvarohkemad, nii ka sel korral. Eesti Rahva muuseumisse Tartus jõudis viimase nädalaga 2000 inimest, neist umbes 200 tuli lisapäevil.

"Kuna me reedel avasime ka uue unikaalse fotonäituse, siis see tõstis huvi ja selle tõttu me tegelikult hoidsime muuseumi lahti ka tesmaspäev ja teisipäev, et hajutada huvilisi, et ei tekiks olukorda, kus neid nädalavahetusel on liiga palju," selgitas Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis "Aktuaalsele kaamerale".

"Märtsis saab kogude ja näitustega tutvuda virtuaalkujul. "Virtuaalnäitused on olemas, me täiendame neid, eelmisest korrast on olemas üle kümne näituse, teeme koolidele ka virtuaaltunde jne," lisas ta.

Kumu kunstimuuseumis tõi nädalavahetus koos kahe lisapäevaga kokku ligi 4000 külastajat, kuid direktor Sirje Helme ütles, et see ei ole mingi rekord, sest huvi nii Egiptuse-näituse kui ka äsja avatud uue püsinäituse vastu on niigi suur. Märtsis käib suletud muuseumis töö järgmiste näitustega.

"Me valmistame ette kõik näitused, mis meil plaanis olid, me teeme nad valmis. Üks avamine pidi olema märtsis, aga me lükkame selle edasi. Meil on tulemas suured kallid rahvusvahelised näitused, oleme nad üks kord juba edasi lükanud ja siin on ka suured rahalised riskid," selgitas Helme.

Esialgu jäävad avatuks vabaõhumuuseumid ning muuseumide välialad. Näiteks Maanteemuuseum Põlvamaal kutsub inimesi oma eksponaatide vahele jalutama.

"Meil on muuseum 11 hektaril ja praegugi on vaadata väljas üle 400 tonni tee-ehitusmasinaid," tõi Eesti Maanteemuuseumi juhataja Kadri Valner välja.

Valner lisas, et muuseumid on viimase aastaga kõik õppinud oma tööd nii korraldama, et turvaliselt tunneksid end nii külastajad kui ka muuseumi töötajaid.