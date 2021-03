Helme: nimede muutmine Kumu näitusel polnud seotud taotlusega olla poliitkorrektne

Helme selgitas ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et kuraator Bart Pushaw käis välja idee, et avada näitus, mis käsitleks maailmas aktuaalseid koloniaalteemasid.

"Samas, kui kogu kultuurivaldkond tegeleb selle teemaga, kas me peaksime seda ka kuidagi puudutama, kas see on meid ka puudutanud otse," tõi Helme välja näitusele eelnenud arutelu.

Ta sõnas, et tihtilugu pole maalikunstnikud ise oma teostele pealkirja pannud, need on teostele tekkinud näiteks kunstikogudes. "Võis juhtuda, et koguhoidja identifitseeris teost nahavärvi või rassi kaudu," sõnas ta.

Ta selgitas, et kunstiteadlased küll uurivad pealkirjade päritolu kohta, kuid tihti jääb selgusetuks, kas selle pani autor või keegi teine.

"Me võime arvata, et Laikmaa reisis ringi ja tahtis näidata, kuna see oli tol ajal sajandi alguses nii oluline, kus ta käinud on. Aga me ei ole selles ka kindlad," sõnas muuseumijuht.

Nimede muutmine konkreetsel näitusel ei olnud Helme sõnul aga taotlusega olla poliitkorrektne. Ta rõhutas, et tegemist on oma olemuselt juba probleemnäitusega.

"Tahaks maha rahustada üldsust, kes ise ei olegi jõudnud näitust vaatama, kes ise ei ole näinud, kuidas ja mis kontekstis on teosed sinna pandud," sõnas ta.

Ta lisas, et näituse eesmärk on tekitada ühiskonnas diskussiooni, kuid praegu on seda raske teha, kui muuseumid kinni on.

Kindlate originaalpealkirjadega kunstiteoste puhul pole Helme sõnul muuseumil kavas nende pealkirju kuidagi muutma hakata.