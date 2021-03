SA Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikme Tanel Veeremaa sõnul on vabaõhumuuseumi suurel välialal piisavalt ruumi, et hoida teistest jalutajatest turvalist distantsi ning veeta perega päev värskes õhus. "Tallinna elanikele on see kesklinnast vaid 15-minutilise sõidu kaugusel asuv ja mugavalt ligipääsetav looduskaunis paik, kus hoolimata suletud taluhoonetest, on võimalik jalutades osa saada muuseumi pakutavast kultuurielamusest," lisas Veeremaa.

Lisaks arhitektuuriga tutvumisele saavad huvilised mängida orienteerumismängu, kus karjapoiss Taavet otsustab ühe päevaga ära tähistada kõik kevadtalvised rahvakalendripühad. Mängu juhendi võib alla laadida muuseumi kodulehelt või küsida kassast. Lisaks saavad külastajad isiklikku nutiseadmesse laadida tasuta NUMU rakenduse, kust leiab audiogiidi ja interaktiivse seiklusmängu.

Lisaks välialale jääb esialgu avatuks muuseumi Kolu kõrts, seda vastavalt kehtivatele piirangutele. Vabaõhumuuseumi park on külastajatele avatud teisipäevast pühapäevani.