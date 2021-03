Kumu külastas viimastel päevadel üle 3800 inimese

Kumu direktor Kadi Polli sõnas, et alates möödunud nädala reedest kuni teisipäevani, mil muuseumid viimast päeva lahti võisid olla, külastas Kumu kunstimuusemi 3886 inimest. "See on väga arvestatav külastajate arv, mis näitab seda, kui oluline kunstimuuseum ja selle väljapanekud inimestele on," sõnas ta.

"Kindlasti tõi palju rahvast näitus "Egiptuse hiilgus", mis nüüd märtsis sulgub, aga ka uus püsiekspositsioon "Identiteedimaastikud. Eesti kunst 1700-1945"," rõhtas Polli ja lisas, et külastajate hajutamiseks hoidsid nad Egiptuse näitust laupäeval lahti kuni 20.00 ja avasid uksed ka esmaspäeval ja teisipäeval. "See tasus kindlasti ära, sest nädala esimestel päevadel käis muuseumis veel mõlemal päeval ligi 500 inimest."

Alates 28. veebruarist veebruarist suleti ka Kadrioru kunstimuuseumis näitus "Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis", mida külastas viimastel päevadel üle 300 inimese.