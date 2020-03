Selgusid Eesti teatriauhinnad

Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali preemiad antakse üle 2019. aasta loomingu või pikaajalise silmapaistva töö eest.

Eesti teatri auhindu on antud välja alates 1961. aastast. Auhinnaga kaasneb Ivo Lille loodud Theodori silm või Vaike Pääsukese kujundatud aukiri.

Sõnalavastuste auhinnad

Žürii: Madli Pesti (esimees), Jaak Allik, Rait Avestik, Merle Karusoo, Mae Kivilo, Kaie Mihkelson ja Meelis Oidsalu.

Lavastajaauhind

Priit Pedajas – "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" ning "Linnade põletamine" (mõlemad Eesti Draamateater).

Kunstnikuauhind

Kristjan Suits – kujundused lavastustele "Persona" ja "Julm mõrvar Hasse Karlsson paljastab tõe naise kohta, kes külmus surnuks raudteesillal" (mõlemad Teater Vanemuine), "Nukumaja, osa 2" ja "Võrk" (mõlemad Eesti Draamateater), "Kant" ja "Kommuun" (mõlemad Tallinna Linnateater) ning "Emilie Sagée" (Kellerteater).

Meespeaosatäitja auhind

Karol Kuntsel – Arnolphe lavastuses "Naiste kool" (Teater Vanemuine).

Naispeaosatäitja auhind

Teele Pärn – Tiina lavastuses "Linnade põletamine", Ottilie lavastuses "Põud ja vihm Põlva kihelkonnan nelätõistkümnendämä aasta suvõl" (mõlemad Eesti Draamateater) ning osatäitmised lavastuses "Gesamtkunstwerk" (Kinoteater).

Meeskõrvalosatäitja auhind

Martin Mill – osatäitmised lavastustes "Once", "Etturid", "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" ning "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" (kõik Ugala Teater).

Naiskõrvalosatäitja auhind

Elina Reinold – Susanna lavastuses "Juudit" (R.A.A.A.M.) ning Perenaine ja Anu lavastuses "Kauka jumal" (VAT Teater).

Muusikaauhind

Žürii: Kristel Pappel (esimees), Alvar Loog, Tiina Mattisen, Karmen Puis ja Jaanika Rand-Sirp.

Jüri Alperten – vene ooperi stiilitundlik ja sügavalt musikaalne tõlgendus (Nikolai Rimski-Korsakovi "Tsaari mõrsja", Rahvusooper Estonia).

Kristel Pärtna – eripalgeliste rollide hingestatud ja vokaalselt kõrgetasemeline esitus (Marfa osa Nikolai Rimski-Korsakovi ooperis "Tsaari mõrsja" ning Julia osa Charles Gounod' ooperis "Romeo ja Julia", mõlemad Rahvusooper Estonia).

Balletiauhind

Žürii: Enn Suve (esimees), Tiit Härm, Age Oks, Oksana Tralla ja Tatjana Voronina.

Raminta Rudžionytė-Jordan – Julia lavastuses "Romeo ja Julia", Fermina lavastuses "Armastuse tango ehk aegade lõpus" ning solist lavastuses "Lageda laulud" (kõik Teater Vanemuine).

Tantsuauhind

Žürii: Iiris Viirpalu (esimees), Henri Hütt, Leenu Nigu, Priit Raud ja Helen Veidebaum.

Mart Kangro – "Enneminevik": emotsionaalselt ja kehaliselt läbitunnetatud lavastus, milles on ühendatud liikumine, tekst, ruum, aeg ja mälu (Kanuti Gildi SAAL ja festival "Moving in November").

Etenduskunstide ühisauhind

Žürii: Ott Karulin (esimees), Maria Arusoo, Alvar Loog, Leenu Nigu, Madli Pesti, Priit Raud ja Oksana Tralla.

Ruslan Stepanov ja Artjom Astrov – "Performance STL-is" (Sõltumatu Tantsu Lava).

Tehniliste töötajate auhinnad

Žürii: Heigo Teder (esimees), Anu Konze, Jaanus Laagriküll, Rait Randoja, Külli Root, Margus Vaigur ja Mait Visnapuu.

Lavastust ettevalmistava töötaja auhind

Krista Norden – NUKU teatri dekoraator, kelle suur töökogemus ning jätkuvalt värske käekiri on tõusnud säravalt esile lavastustes "Apelsinitüdruk", "Momo", "Röövel Hotzenplotz" ja "Tõrksa taltsutus" – detailsetest dekoratsioonidest võimsa seinamaalinguni.

Etendust teenindava töötaja auhind

Ivar Piterskihh – Endla teatri valgusmeister, väsimatu katsetaja valguse kujundamisel ja perfektsionist etendustel valgusrežii esitamisel, kes on omandanud erakordse kiiruse ja täpsusega suurema osa teatri repertuaarist.

Haldus- ja administratiivtöötaja auhind

Karl Kena – Ugala teatri trupijuht, kelle peenekoeline ja oskuslik planeerimistöö on aidanud siduda teatri masinavärgi ühtseks logistiliseks tervikuks.

Reet Neimari nimeline kriitikaauhind

Žürii: Anne-Ly Sova (esimees), Jim Ashilevi, Luule Epner, Laura Kalle, Valle-Sten Maiste, Arne Merilai ja Margot Visnap.

Ott Karulin – artiklisari "ÜKT" ajalehes Sirp ja teised 2019. aastal ilmunud artiklid.

Salme Reegi nimeline auhind

Lastelavastuste auhind, mille võib saada kunstiliselt silmapaistva ja lastepärase töö eest nii lavastaja, näitleja, kunstnik kui ka iga teine lavastuse osaline.

Žürii: Kirsten Simmo (esimees), Iir Hermeliin, Kairi Kruus, Lennart Peep ja Anneli Saro.

Katrin Pärn ja Janek Savolainen – meisterlik lastelt lastele tantsulavastus "Klaabu" (Teater Vanemuine).

Sõnalavastuste muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhind

Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing.

Žürii: Olav Ehala (esimees), Tauno Aints, Tõnu Kõrvits ja Ardo Ran Varres.

Mingo Rajandi – originaalmuusika ja muusikaline kujundus lavastusele "Kontrabass" (Eesti Draamateater).

Riina Roose ja Jaak Jürisson – muusikaline kujundus lavastusele "Kommuun" (Tallinna Linnateater).

Kristallkingakese auhind

Antakse kahele noorele teatriinimesele esimeste märkimisväärsete lavatööde eest. Auhinna ühe laureaadi valis sõnalavastuste auhindade žürii ja teise balletiauhinna žürii.

Ringo Ramul – lavastused "Võlur Oz", "Tähtede seis", "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" (kõik Ugala Teater), "Kellavärgiga apelsin" (Rakvere Teater) ja "Ilmavõõras" (Saueaugu Teatritalu); osatäitmised lavastustes "Hiired on hiired", "Väike Pii ja kiigelaud", "Kõrboja perenaine", "Sätendav pimedus", "Vai-vai vaene Vargamäe", "Krdi loll lind", "Hipide revolutsioon", "Tuul kuu pealt", "Kohtume kell 8 Noa laeval", "Etturid" ning "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" (kõik Ugala Teater).

Ketlin Oja – klassikalise balletirepertuaari suurrollide – Odette/Ottilie ("Luikede järv"), Aurora ("Uinuv kaunitar") ja Dražeehaldja ("Pähklipureja") veenva esituse eest Eesti Rahvusballetis.

Ants Lauteri nimeline auhind

Antakse kaks auhinda, kuni kümme aastat teatritööd teinud noorele näitlejale ja/või lavastajale (alates esimesest lavastusest).

Žürii: Anu Lamp (esimees), Mart Koldits, Rein Oja, Indrek Ojari ja Ingomar Vihmar.

Sandra Uusberg – osatäitmised: Juula – "Põrgupõhja uus vanapagan" (2010, Emajõe Suveteater), Joan Helford – "Aeg ja perekond Conway" (2011), Amy Thomas – "Amy seisukoht" (2011, mõlemad Tallinna Linnateater), nimiosa – "Undiin" (2012, Emajõe Suveteater), Helmi – "Elavad pildid" (2013, Exitfilm), Laura – "Isa" (2016, Theatrum), Ljubov Andrejevna Ranevskaja – "Kirsiaed" (2017), Agnes von Mönnikhusen – "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad" (2018, mõlemad Tallinna Linnateater).

Kertu Moppel – lavastused: "Kunstveri ja -pisarad" (2010, Rakvere Teater), "Bloody Mary" (2013, Von Krahli Teater), "Mõnikord on kõik nii selge" (2013, R.A.A.A.M.), "Hipsteri surm" (2016, Von Krahli Teater), "Väikekodanlased" (2018) ja "Rahvavaenlane" (2019, mõlemad Eesti Draamateater).

Priit Põldroosi nimeline auhind

Antakse teatrimõtte arendamise, teatriuurimusliku või pikaaegse teatripedagoogilise tegevuse eest.

Žürii: Lea Tormis (esimees), Kalju Orro, Kirsten Simmo, Peeter Tammearu ja Hedi-Liis Toome.

Jaak Viller – Vanemuise teatri ajaloo uurimine ja loomingulise arhiivi digiteerimine; raamatud "Kandiline Kaarel Ird. Dokumente ja kommentaare" (2009), "Erich Kõlar. Kuulake ennast muusikasse" (2012) ning Evald Kampuse artiklite kogumik "Teatrist. Vanemuisest ja vanemuislastest" (2019).

Georg Otsa nimeline auhind

Antakse kõrge vokaalse meisterlikkuse ühendamise eest näitlejatööga ooperi- ja operetilaval ning viljaka kontserttegevuse eest nii Eestis kui ka välismaal.

Žürii: Heli Veskus (esimees), Rauno Elp, Jüri Kruus, Taisto Noor ja René Soom.

Lauri Vasar – kõrge vokaalse meisterlikkuse, erakordse lavasarmi ja väljendusrikkuse ning sügavalt läbitunnetatud eriilmeliste karakterite loomise eest maailma tuntuimatel ooperi- ja kontserdilavadel ning kodupubliku ees: Figaro (Mozarti "Figaro pulm"), Wolfram von Eschenbach (Wagneri "Tannhäuser", mõlemad Rahvusooper Estonia) ja nimiosa (Mozarti "Don Giovanni", Birgitta Festival).

Natalie Mei nimeline auhind

Antakse muusikalavastuse kõrgetasemelise lava- ja kostüümikujunduse eest.

Žürii: Liina Keevallik, Liina Laigu, Ain Mäeots ja Rosita Raud.

Mare Raidma – fantaasiaküllaste ja nüüdisaegsete kostüümide eest muusikalile "Kaunitar ja koletis" Vanemuise teatris.

27. märtsil kuulutatakse välja ka Eesti Näitlejate Liidu auraha ja Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse aumärgi saajad.

Eesti Näitlejate Liidu auraha

Antakse ühele Eesti Näitlejate Liidu liikmele kui tunnustusena kolleegidelt. Laureaadi valib liidu juhatus.

Raivo Adlas

Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse aumärk

Antakse vähemalt 15 aastat erialast tööd teinud loovtehnilisele töötajale, kelle töö ja pühendumus väärib kolleegide hinnangul tunnustust. Laureaadi valib Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühenduse juhatus.

Imbi Mälk – Vanemuise teatri valgusmeister, kelle pikaajalise töö taga peitub järjekindel õppimis- ja arenemistahe ning kes on olnud kolleegidele abiks ametisaladuste tundmaõppimisel.