Rait Avestik: suurem osa teatriharrastajaid võtab seda kui klubilist tegevust

Paralleelselt teatriharrastamise kujunemis- ja arengulooga jookseb selles teoses ka värskeim valdkonnavaade – selle annavad praeguste teatriharrastajate lood Eesti eri paigust. Kõrvuti teatriharrastuse kunstiliste taotlustega käsitletakse harrastusteatrite toimemehhanisme ja struktuuri. Raamatut läbivad eri aegadel tegutsenud teatriuurijate-kriitikute ja -praktikute arvamused ja hinnangud teatriarmastajate tegevusele.

Statistikaameti andmeil oli 2019. aastal Eestis harrastusteatreid 431, neist umbes 200 täiskasvanute kollektiivi. Kas teatriharrastajaid saab tegutsemismotiivide põhjal kuidagi liigitada?

Laias laastus saab neid jagada kaheks. Üks osa, see oluliselt väiksem, on neid, kes teevad teatrit teatrikunsti pärast ning kelle tegevus on seotud eneseväljendusega. Nad tahavad mitmeski mõttes sarnaneda või koguni pakkuda konkurentsi kutselistele teatritele. Suurem osa teatriharrastajaid võtab seda siiski kui klubilist tegevust, koos käiakse kooskäimise pärast, see on sõna otseses mõttes näite- või huviring. Enamasti tegutsevad need trupid väiksemates maakohtades, kus ettevõtmise kogukondlik tahk on tähtis – neile on teatritegemine osa elust, ühine vaba aja veetmine.

Kas mingi kandi pealt on piir harrastus- ja elukutseliste näitlejate vahel üha hägusem?

Jah, kindlasti. Vaba Lava mõningaid lavastusi olen sellisel puhul ikka näiteks toonud, sest neis kasutatakse harrastusnäitlejaid, koolitamata näitlejaid, inimesi tänavalt. Kui Nõukogude ajal võis mõni rahvateatri näitleja olla oma ringkonnas väga tugev tegija, ent ta tegutses siiski kutselisest teatrist eraldi, siis tänapäeval kasutatakse harrastusteatri tippe päris palju televisioonis ja vahel koguni kutselise teatri laval. Nali naljaks, aga isegi Eero Epner on ju tegelikult harrastusnäitleja.