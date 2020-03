Karol Kuntsel: üksi ei tee teatris midagi

"Püha müristus. See oli muidugi ootamatu. Aga väga liigutav," märkis Kuntsel pärast auhinna kättesaamist. "Ma olen sõnatu."

"Ma tahan tänada oma kolleege Vanemuise teatrist. Kõiki. Nii neid, kes on laval, kui ka neid, kes on lava taga, kes igapäevaselt aitavad kaasa sellele, et etendused toimuksid. Ega üksi ei tee teatris midagi," märkis ta oma tänukõnes.